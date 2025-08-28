Eurobasket J2 : Luka Doncic et la Slovénie chutent, Giannis trop fort pour l’Italie

Les matches du jour à l'Eurobasket 2025

Géorgie - Espagne : 83-69

Israël - Islande : 83-71

Belgique - France (Gr. D), à 17h : 64-92

Bosnie - Chypre (Gr. C), à 17h15 : 91-64

Grèce - Italie (Gr. C), à 20h30 : 75-66

Pologne - Slovénie (Gr. D), à 20h30 : 105-95

- Après l’Espagne qui a chuté plus tôt dans la journée, nouvelle sensation ce soir. Les 34 points (dont un très costaud 17/18 aux lancers), 4 rbds, 9 pds et 5 steals d’un Luka Doncic incandescent n’ont pas suffi à venir à bout de la Pologne. Même si la prépa compliquée des Slovènes (5 victoires en 6 matches pour un roster pas ultra riche derrière Doncic et Prepelic) n’incitaient pas à un optimisme béat, ce résultat constitue une surprise.

Cette dernière, devant quasi 10000 personnes acquises à sa cause, a infligé un violent 15-3 au retour des vestiaires, alors que la Slovénie avait pris l’avantage pour la première fois juste avant la pause. Portée par un Jordan Loyd étincelant pour sa première dans un Euro (32 pts, seulement 2/6 à 2-pts mais un énorme 7/8 à longue distance), et Mateusz Ponitka (23 pts, 7 rbds), la Pologne marque un gros coup à domicile.

- Malgré tous ses efforts, l’Italie n’a rien pu contre la défense de la Grèce (23 sur 65 aux tirs pour les Transalpins). Contre la défense grecque mais aussi contre leur NBAer de leader. Après un 11-3, encaissé en fin de 3e quart-temps, l’Italie a réussi à recoller à 5 longueurs à 50 secondes de la fin. Mais un dunk d’un Giannis Antetokounmpo au-dessus du lot (31 pts à 70%, 7 rbds, 2 pds et 1 steal) a scellé le sort du match.

- L'équipe de France n'a pas tremblé face à la Belgique qu'elle a largement dominée. Plus d'info dans le récap de Shaï.

- Grâce à une énorme intensité dans le troisième quart-temps, Chypre y a cru à domicile face à la Bosnie-Herzégovine. Menés de 21 pts à la pause, les Chypriotes ont réussi à recoller (à grands coups de trois-points) à 8 pts en début de 4e dans le sillage de Simitzis (22 pts, 5%/11 à trois-points) notamment.

Mais ils ont ensuite méchamment explosé en vol (-29 à 8 secondes de la fin), calant complètement face au physique et à la densité de la bande de Jusuf Nurkic (18 mots et 6 rbds en 21 minutes).

- On savait l'Espagne sur un fil et pas en grande confiance avant d'aborder cet Eurobasket 2025. L'entrée en matière de la Roja n'a fait que confirmer ces doutes. Face à une Géorgie surmotivée et portée par ses joueurs NBA Sandro "Mamu" Mamukelashivili (19 pts, 7 rbds, 6 asts) et Goga Bitadze (15 pts), les Espagnols ont déjà chuté (83-69). A l'exception, peut-être, de Juancho Hernangomez (13 pts), personne n'a été au niveau attendu et l'énergie - notamment défensive - mise par les Géorgiens, a fait couler l'Espagne. Les coéquipiers des frères Hernangomez et de Santi Aldama vont vite devoir montrer un peu plus pour ne pas traverser cet Eurobasket de manière anecdotique...

- Dans l'autre match de début d'après-midi, Israël a sans surprise dominé l'Islande (83-71). Si Deni Avdija a fini avec 20 points et 9 rebonds, c'est l'un de ses coéquipiers qui a signé le carton de ce début d'Eurobasket. Roman Sorkin, coéquipier de Jaylen Hoard au Maccabi Tel Aviv, a posé 31 points à 13/19 (4/7 à 3 pts).