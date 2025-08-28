L’équipe de France a remporté son premier match de l’Eurobasket dans la poule D face à la Belgique, l’un des deux adversaires les plus abordables du groupe. Les Bleus l’ont emporté (92-64) avec une certaine autorité, mais aussi un partage du ballon et des tâches offensives assez intéressant.

Après un premier quart-temps assez poussif en termes d’adresse, mais marqué par une vraie solidité défensive (10 pts encaissés seulement), Guerschon Yabusele - une fois n'est pas coutume maladroit (1/7) et ses coéquipiers ont passé la seconde. Cinq Tricolores ont marqué entre 10 et 12 points (Okobo, Coulibaly, Yabusele, Risacher et Hifi) et le rodage déjà bien amorcé pendant la préparation s’est poursuivi contre un adversaire privé de l’immense majorité de ses cadres et de ses meilleurs joueurs.

La prestation individuelle la plus aboutie est sans doute celle de Bilal Coulibaly, à son avantage des deux côtés du terrain (12 pts, 7 rbds, 14 d’éval), mais on a apprécié aussi la solidité d’un Zaccharie Risacher (10 pts) ou le jus offensif de Nadir Hifi, qui n’a eu besoin que de 8 minutes pour marquer 10 points. Sylvain Francisco a lui été intéressant à la passe (6 assists) et en défense où il n’a pas laissé un centimètre à ses vis à vis. L'essentiel était de se mettre en confiance et d'éviter un upset retentissant, comme celui subi par l'Espagne plus tôt dans la journée.

Les choses sérieuses vont commencer samedi, avec la réception de la Slovénie de Luka Doncic à 17 heures. Les Slovènes auront entretemps donné quelques réponses aux doutes à leur sujet lors du match de ce jeudi soir contre la Pologne, l'un des pays hôtes.