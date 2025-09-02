Entre la victoire contre la Slovénie et la défaite face à Israël, chaque panier peut compter dans le classement final. La France doit calculer juste… tandis que la Slovénie de Luka Dončić reste en embuscade. On fait le point sur... le point average.

L’équipe de France a connu un week-end contrasté à l’EuroBasket 2025, avec une belle victoire face à la Slovénie (103-95) puis une défaite inquiétante contre Israël (69-82). Au-delà des émotions immédiates, nos journalistes ont longuement insisté sur un facteur décisif dans ce type de compétition lors du CQFR XXL : le point average, cet indicateur qui peut faire basculer tout un classement de poule.

Qu’est-ce que le point average ?

En phase de groupes, lorsque plusieurs équipes terminent avec le même bilan victoires/défaites, ce sont les confrontations directes qui départagent. Mais si l’égalité persiste, la différence de points lors de ces confrontations devient déterminante. Autrement dit, un panier inscrit ou concédé dans les dernières secondes peut peser lourd sur la suite du tournoi.

C’est ce qui explique la polémique autour du dernier lay-up inscrit par Sylvain Francisco contre la Slovénie, alors que le match était déjà plié. Une partie du public a crié à l’irrespect, mais l’explication est simple : préserver le point average, afin d’éviter une mauvaise surprise lors du calcul final. Les Bleus en ont d’ailleurs payé le prix contre Israël, où l’écart final a été trop important.

Quels enjeux pour la suite ?

Aujourd’hui, la France (2 victoires, 1 défaite) n’a plus totalement son destin en main. Israël possède l’avantage du résultat direct, tandis que la Pologne mène le groupe avec un bilan parfait (3-0). Pour espérer finir en tête, les Bleus devront non seulement battre la Pologne ce soir (20h30), mais aussi le faire avec un écart conséquent afin de rattraper leur retard au point average.

Un scénario qui complique la donne : certains calculs évoquent une victoire d’au moins 20 à 25 points contre la Pologne pour réellement espérer repasser devant. Autant dire que la marge d’erreur est infime.

La morale ? À l’EuroBasket, mieux vaut ne jamais relâcher ses efforts, même quand le score semble acquis. Comme l’ont résumé nos journalistes : « On joue jusqu’au buzzer, sinon ce sont les mathématiques qui vous rattrapent. » Et avec ce système impitoyable, les Bleus savent déjà qu’ils devront compter chaque panier.

Quelles chances pour la Slovénie ?

La Slovénie de Luka Doncic (1 victoire, 2 défaites) n’a pas dit son dernier mot. Malgré son revers face à la France et un collectif encore fragile, l’équipe garde toutes ses chances de qualification. Un succès face à Israël relancerait totalement ses ambitions et pourrait même rebattre les cartes en haut du classement du groupe. Le talent de Doncic, capable d’inscrire 39 points contre les Bleus, reste une arme redoutable dans un tournoi où un seul coup d’éclat peut changer la hiérarchie. En clair, les Slovènes sont encore dans la course et pourraient jouer les trouble-fête dans cette poule déjà très serrée.