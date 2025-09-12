Eurobasket : La Finlande a essayé en vain, l’Allemagne en finale

Finlande - Allemagne : 86-98

La belle aventure s'arrête ici pour la Finlande. Présente à la surprise générale dans le dernier carré de la compétition, l'équipe coup de coeur de cet Eurobasket 2025 est tombée devant une Allemagne logiquement plus forte. Démolis de 30 pions par les champions du monde en phase de poules, les joueurs de Lassi Tuovi ont fait meilleure impression sur cette demi-finale, sans pour autant pouvoir faire réellement douter un adversaire chirurgical dans les moments clés.

D'abord en retard au démarrage, menée 6-14 au bout de 5 minutes, la machine allemande s'est mise en route au milieu du premier quart-temps par l'intermédiaire d'un Franz Wagner (22 points) très en jambes en début de partie. Ses coéquipiers ont suivi le rythme et ont même pris le relais, à l'image d'un Dennis Schröder flashé à 26 points. L'Allemagne s'est mise à l'abri avec son jeu de relance (18 points en contre-attaque), ses drives et les nombreuses fautes provoquées ainsi que ses paniers à trois-points, notamment ceux de Tristan Da Silva.

Il y a bien eu des moments où les Finlandais, portés par leur public venu en masse à Riga, ont tenté de relancer le match en recollant par exemple à 6 longueurs (79-73) à quelques secondes de la fin du troisième quart-temps. En face, les Allemands n'ont jamais donné l'impression de douter. Ils ont répondu à chaque run par un panier important, un rebond, un stop, etc.

Lauri Markkanen et ses compères pourront encore éventuellement finir leur très beau tournoi avec une médaille, celle de Bronze, s'ils remportent la petite finale dimanche. Pour l'Allemagne, l'objectif est plus que jamais une nouvelle médaille d'Or, deux ans après celle décrochée au Mondial à Manilla.

Crédit photo : FIBA