Eurobasket : l’Allemagne couronnée au bout d’un match légendaire !

Allemagne - Turquie : 88-83

Il y a des matches dont l’on se souviendra toutes nos vies. Nul doute que les joueurs allemands et turcs n’oublieront jamais – bien qu’évidemment pour des raisons différentes – cette finale extraordinaire à Riga, où ils se sont livrés une bataille incroyable jusqu’au dernier buzzer, pour l’Or européen. Les spectateurs aussi, en garderont un sacré souvenir. Parce que cette ultime rencontre de l’Eurobasket restera peut-être dans la légende de par la qualité du jeu développé pendant 40 minutes. Mais comme le disait si bien Gary Lineker, « à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. »

Ce sont bien les deux meilleures équipes de la compétition qui se sont affrontées ce dimanche soir. Les deux seules encore invaincues. Sauf qu’il ne fallait qu’un vainqueur. Ce sera donc la Mannschaft, victorieuse 88 à 83 de la Turquie. Elle décroche là le deuxième trophée continental de son Histoire et surtout son deuxième sacre en trois ans après avoir remporté la Coupe du Monde en 2023.

Déjà MVP aux Philippines, Dennis Schröder s’est offert un autre trophée individuel en plus du sacre. Ce n’est pas forcément le plus méritant sur l’ensemble du tournoi, ni même sur la finale dans sa globalité, mais le meneur allemand s’est sublimé pile au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. Ultra clutch, il a marqué les 6 derniers points des siens, dont le game winner fantastique en extension, par-dessus un défenseur turc, à 4 secondes de la fin de la possession. Avant ça, l’ancien joueur des Lakers avait quelque peu dévissé en termes d’adresse mais surtout beaucoup distribué (12 passes en plus de ses 16 points).

Alperen Sengun peut avoir des regrets. Dominant, comme toujours, le pivot des Rockets délivré une prestation exceptionnelle pendant 39 minutes et… 30 secondes. Il a raté le tir qu’il ne fallait pas, celui tout proche du cercle, qui aurait pu redonner l’avantage à la Turquie à 57 secondes du buzzer. Schröder a été sans pitié dans la foulée. Sengun termine tout de même avec 28 points.

L’Allemagne a encore une fois été très solide dans la tête. Les hommes d’Alex Mumbru ont laissé passer la tornade turque des premières minutes (2-13) avant de revenir progressivement, notamment sous l’impulsion d’un Isaac Bonga énormissime et logiquement élu homme du match (20 points). Ses 7 points en moins de 5 minutes ont lancé les siens. Les deux formations se sont alors rendues les coups… tout le long du match. Une démonstration d’adresse, de technique, de tactique. La Turquie a longtemps été devant, notamment grâce à l’énergie d’Adem Bona et à la précision d’un Cedi Osman diabolique (23 points). Ce même Cedi a donné 6 points d’avance aux Turcs (66-72) et on pouvait imaginer la rencontre pencher pour de bon en faveur des rouges.

Même là, les Allemands n’ont pas craqué. Bonga, Obst et Theis ont chacun planté un trois-points, jusqu’au show Dennis Schröder, qui a répondu à un Shane Larkin lui aussi déterminant. Franz Wagner et ses camarades peuvent célébrer. Ils sont sur le toit de l'Europe et ils n'ont peut-être pas fini de dominer la planète basket.