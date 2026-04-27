🎙️ Euroleague : La grande preview des playoffs !

Dans l'épisode du podcast de cette semaine, Shaï Mamou est accompagné de Maud Stervinou, la joueuse de Monaco, pour parler des playoffs d'Euroleague qui débutent ce mardi pour la Roca Team face à l'Olympiacos.

Au menu, un retour sur la saison des équipes et des joueurs français marquants comme Sylvain Francisco, Nando Colo et les autres, une preview de chaque affiche et une salve de questions diverses et variées pour Maud.

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🎙️ Les grandes questions des playoffs