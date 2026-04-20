🎙️ Les grandes questions des playoffs

Cette semaine dans le podcast, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou font le tour des plus grandes questions des playoffs NBA 2026 : la pression sur les épaules de Kevin Durant, le potentiel dormant des Knicks, la précocité de Victor Wembanyama et des Spurs, les limites des Wolves et des Pistons... On a hâte de voir les réponses que la postseason va apporter à toutes les questions que nous nous posons.

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