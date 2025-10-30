Euroleague : l’AS Monaco réussit un joli coup !

En déplacement sur le parquet de l’Olympiakos, l’AS Monaco s’est imposée chez un autre candidat au Final Four mercredi soir.

Les scores en Euroleague

Olympiakos - AS Monaco : 87-92

Hapoël Tel Aviv - Partizan Belgrade 97-84

- Les Monégasques sont irréguliers mais ils sont capables de battre n’importe qui en Euroleague et ils l’ont encore démontré hier soir. Les joueurs de Vassilis Spanoulis ont pris le dessus sur l’Olympiakos à Athènes. Un match où les stars américaines Alpha Diallo (27 points) et Mike James (23) ont compilé 50 des 92 points de leur équipe. Le meneur a même ajouté 10 passes décisives.

Bien que globalement dominée aux rebonds, l’AS Monaco a su prendre bien plus soin du ballon que ses adversaires grecs. James et ses partenaires ont aussi été beaucoup plus adroits à trois-points. En face, Tyler Dorsey (23 pts) et Sasha Vezenkov (17) ont assuré au scoring mais leurs coéquipiers ont manqué de réussite. Un peu à l’image d’Evan Fournier, limité à 2 points et notamment 0 sur 6 derrière l’arc. 2 points aussi pour Frank Ntilikina.

- De son côté, l’Hapoël Tel Aviv continue ses cartons et caracole en tête du classement après 7 journées. Les Israéliens ont décroché une sixième victoire en battant le Partizan Belgrade. Comme d’habitude, ils se sont reposés sur leur attaque avec beaucoup d’adresse extérieure et une marque équilibrée. 7 joueurs ont inscrit 10 points ou plus. Dont 17 pour Collin Malcolm.

