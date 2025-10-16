Euroleague : Nadir Hifi star d’un Paris qui enchaîne, Maledon revient bien

Les scores en Euroleague

ASVEL @ Panathinaïkos : 85-91

AS Monaco @ Virtus Bologne : 73-77

Hapoël Tel Aviv @ Valence : 100-93

Partizan Belgrade @ Real Madrid : 86-93

Baskonia @ Paris : 87-105

- Et un, et deux, et trois. Trois victoires à la suite pour le Paris Basketball, qui l'a emporté dans sa salle contre Baskonia mercredi soir. Après un première mi-temps équilibré mais à l'avantage des Parisiens, Nadir Hifi et ses coéquipiers ont lâché les chevaux pour distancer une équipe espagnole qui n'a pas encore gagné un match cette saison. L'arrière international tricolore a encore été le moteur des siens en attaque, avec 29 points inscrits. Justin Robinson a ajouté 21 unités.

Timothé Luwawu-Cabarrot continue pour sa part de tenir son rang avec Baskonia. Ses 20 points n'ont pas suffi mais il a été le meilleur marqueur de son équipe lors des quatre premières journées d'Euroleague. Si les Basques sont lanterne rouge, Paris a rejoint un groupe de 6 équipes en tête avec un bilan de 3 victoires et 1 défaite.

- Groupe dont ne fait pas partie l'AS Monaco. Les joueurs de la Principauté ont raté le coche en s'inclinant à l'extérieur, à Bologne, où Carsen Edwards a pris feu (24 points). Si Nikola Mirotic a tenu son rang (16 points, 6 rebonds), Mike James n'a pas eu son rendement habituel. 10 points mais surtout 1 sur 11 pour l'Américain, qui a tout de même délivré 7 passes décisives.

- L'ASVEL n'est pas passée si loin d'un exploit mais elle s'est inclinée contre le Panathinaïkos à Athènes. Il faut dire que les Villeurbannais sont tombés sur un duo d'ex-NBAers en grande forme. Richaun Holmes et Kendrick Nunn ont combiné 50 points et l'axe 1-5 américain a fait la différence. Holmes a ajouté 10 rebonds en plus de ses 24 points et Nunn a terminé avec 26 pions et 6 passes. Nando De Colo a marqué 18 points.

- Le promu l'Hapoël continue de réussir ses débuts en Euroleague avec une troisième victoire en quatre matches, comme Paris et le Pana. Un succès acquis à Valence avec une belle performance de l'ancien double-MVP Vassilije Micic, auteur de 24 points.

- Enfin, dans l'un des chocs de la soirée, le Real Madrid et battu le Partizan Belgrade. Theo Maledon jouait son premier match en Euroleague après avoir manqué les trois premiers de sa nouvelle équipe en raison d'une blessure. Le Français, qui a connu une campagne difficile en bleu, s'est de suite distingué en inscrivant 16 points en seulement 14 minutes. Jabari Parker a inscrit 23 points pour Belgrade.

Euroleague : Barcelone rejoint Zalgiris et Sylvain Francisco en tête