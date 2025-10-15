Euroleague : Barcelone rejoint Zalgiris et Sylvain Francisco en tête

Début de la quatrième journée d'Euroleague hier soir, avec une nouvelle victoire du FC Barcelone de Willy Hernangomez.

Maccabi Tel Aviv - FC Barcelone : 71-92

Fenerbahçe - Dubaï : 69-93

Etoile Rouge Belgrade - Zalgiris Kaunas : 88-79

Olympiakos - Anadolu Efes : 78-82

FC Bayern Munich - Milan : 64-53

- Barcelone a surfé sur le match de mammouth de Willy Hernangomez pour rejoindre Zalgiris en tête de l’Euroleague. Les Catalans ont dominé le Maccabi Tel Aviv sans être vraiment mis en difficulté (92-71) avec donc 19 points et 7 rebonds du pivot passé par la NBA. C’est déjà la troisième victoire en quatre matches pour le Barca. Petite prestation de Jaylen Hoard, limité à 6 points (mais aussi 6 rebonds).

- Si les Espagnols reviennent en tête, c’est justement parce que Kaunas a concédé sa première défaite de la saison. Les Lituaniens se sont inclinés contre l’Etoile Rouge de Belgrade, club qui revit depuis l’arrivée du coach légendaire Sasa Obradovic. Après un début de saison catastrophique, le club serbe a enchaîné deux succès en Euroleague en s’appuyant comme souvent sur Jordan Nwora. Le Nigérian a marqué 24 points. Sylvain Francisco a manqué de réussite derrière l’arc (1 sur 8) mais il a tout de même compilé 13 points et 7 passes.

- Efes a pris le dessus sur une équipe de l’Olympiakos à la peine en ce début de saison. Victoire des Turcs, 82 à 78, avec notamment 10 points et 7 rebonds d’Isaiah Cordinier. L’équipe du Pirée est privée de plusieurs cadres dont Evan Fournier mais Frank Ntilikina en a profité pour s’illustrer. Récemment arrivé en Grèce, l’ancien joueur des Knicks a inscrit 9 points et volé 2 ballons après avoir débuté dans le cinq majeur.

- Dubaï a dominé le champion en titre, le Fener, pour se relever après deux défaites de suite. Large succès, 93-69, sous l’impulsion des 26 points de l’ex-pivot des Clippers Mfiondu Kabengele. Ce dernier a planté 26 points.

- Enfin, Munich a pris le dessus sur Milan dans un match très défensif (64-53) et surtout marqué par la maladresse extérieure des deux équipes.