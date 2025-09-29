KD commente les images de Tatum du week-end

Jayson Tatum a posté une vidéo de reprise qui a fait exploser les notifs — du tir, du handle, des charges de muscu, bref le combo “je reviens vite” qui rassure tout Boston. Dans les replies, Kevin Durant a glissé un petit mot qui pèse lourd quand on connaît son vécu niveau blessures et tendon d'Achille : « Insane. Let’s get it JT. »

Insane. Let’s get it JT https://t.co/SoMVHo0g3i — Kevin Durant (@KDTrey5) September 28, 2025

Tatum sort d’une opération du tendon d’Achille effectuée en mai et bosse comme un damné pour revenir cette saison. Il l’a répété, objectif toujours ouvert. Voir KD, rescapé de la même blessure, valider la vibe, ça booste forcément le moral du vestiaire comme des fans.

La vidéo a tourné partout ce week-end (YouTube/IG, relais médias à gogo). Si on coupe le son et qu’on se concentre sur les appuis, on voit un Tatum encore en mode “propre mais prudent” — normal à ce stade — mais déjà bien au-dessus de la simple remise en route. Patience quand même : les Celtics rappellent qu’on ne grille pas les étapes sur un tendon d'Achilles, même quand le clip est… insane.