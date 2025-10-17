Euroleague : Vezenkov fait gagner l’Olympiakos, Hoard en double-double

Début de la cinquième journée d'Euroleague avec la victoire de l'Olympiakos de Sasha Vezenkov au bout du suspence contre le Maccabi Tel Aviv.

FC Barcelone @ Dubaï : 78-83

Milan @ Zalgiris : 89-78

Bayern Munich @ Fenerbahçe : 73-88

Olympiakos @ Maccabi Tel Aviv : 95-94

- Mené de 13 points à 5 minutes de la fin, l’Olympiakos se dirigeai vers une nouvelle défaite qui aurait enfoncé un petit peu plus le club grec dans le doute. Mais les joueurs de Georgios Bartzokas ont su inverser la tendance dans le money time. Un trois-points de Tyson Ward à un peu plus d’une minute du buzzer les a fait revenir à 3 longueurs. Puis c’est Sasha Vezenkov qui a inscrit le panier pour la gagne, un layup sur un caviar de Tyler Dorsey, pour finalement conclure le hold-up et venir à bout du Maccabi Tel Aviv.

Le Bulgare a terminé la partie avec 23 points, tout comme Nikola Milutinov. Frank Ntilikina était une fois de plus titulaire pour l’Oly. Il a joué 23 minutes (7 points, 3 passes). Son compatriote Jaylen Hoard s’est distingué en postant 12 points et 10 rebonds pour Tel Aviv.

- Battu assez sèchement par Dubaï, le Fenerbahçe s’est repris en dominant le Bayern Munich (88-73) avec notamment 15 points de l’ancien parisien Mika Jantunen. La différence de talent entre les deux rosters s’est fait ressentir sur ce match, où plusieurs joueurs de l’équipe turque ont contribué au succès alors que Munich a encore une fois manqué de puissance offensive.

- Deuxième défaite de rang pour Sylvain Francisco et Zalgiris. Invaincus lors des 3 premières journées, les Lituaniens sont tombés contre Milan. Le meneur tricolore a manqué de réussite (2 sur 11) et il a fini avec 8 points mais aussi 6 passes décisives.

- Enfin, dans le choc de la soirée, Dubaï a dompté le Barca, leader avant le match. C’est la deuxième victoire convaincante de suite pour le petit nouveau de l’Euroleague. Avec encore une fois les mêmes ingrédients clés, à savoir des prestations de qualité de Dwayne Bacon (20 points), Mfiondu Kabengele (10 pts, 13 rbds) et un grand Filip Petrusev (23 pts, 8 rbds).