Euroleague : Sylvain Francisco encore flamboyant !

Nouvelle prestation XXL de Sylvain Francisco en Euroleague. Auteur d’un gros double-double, il a encore mené Kaunas à la victoire.

Les scores de la soirée en Euroleague

Dubai - Paris : 90-89

Fenerbahçe - Bologne : 66-64

Hapoël Tel Aviv - Real Madrid : 74-75

Kaunas - Baskonia : 82-67

Panathinaïkos - Partizan Belgrade : 91-69

Valence - Bayern Munich : 90-64

- Sylvain Francisco est décidément l’un des candidats au trophée de MVP de l’Euroleague pour l’instant. Le meneur de l’équipe de France enchaîne les grosses performances avec son club du Zalgiris Kaunas. Opposé à Baskonia, il a régalé les supporters lituaniens avec un double-double XXL : 23 points, 11 passes et 32 d’évaluation. Un match dans la lignée de sa dernière sortie, quand il avait compilé 33 points et 11 caviars contre le Real.

Le Français est bouillant et son équipe, ambitieuse cette saison, démarre fort. Le Zalgiris occupe pour l’instant la cinquième place de l’Euroleague. Côté basque, Timothé Luwawu-Cabarrot a encore une fois terminé meilleur marqueur des siens avec 18 points en sortie de banc.

- Devant pendant une bonne partie de la rencontre, le Paris Basketball a craqué dans le dernier quart-temps contre Dubaï. Les Franciliens s’inclinent finalement d’un petit point mais ils peuvent avoir des regrets.

- Wade Baldwin IV a guidé le Fener vers une courte victoire contre Bologne avec 18 points de l’ancien meneur NBA mais aussi un panier pour la gagne de Niccolo Melli à 45 secondes du buzzer.

- Bel exploit du Real Madrid qui s’est imposé chez le leader, l’Hapoël Tel Aviv, avec notamment 19 points de Mario Hezonja. Les Espagnols l’ont emporté d’un point au terme d’une fin de match marquée par les nombreux ratés des deux côtés. Theo Maledon a inscrit 6 points pour Madrid.

- Le Panathinaïkos continue de dérouler et s’est imposé assez largement contre une formation décevante du Partizan Belgrade. Les Grecs, qui reviennent en tête de l’Euroleague, font figure de mastodontes sous l’impulsion d’un énorme Kendrick Nunn (26 points) et d’un Kenneth Faried en forme.

- Enfin, Valence a écrasé le Bayern Munich malgré les 12 points de Spencer Dinwiddie.