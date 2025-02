Mauvaise nouvelle pour l’équipe de France de basket. Evan Fournier ne sera finalement pas de la partie pour les matches de qualification à l’EuroBasket 2025. Et il n'est pas le seul à déclarer forfait.

En l’absence des joueurs NBA, Evan Fournier devait être le leader des Bleus face à la Croatie le 21 février et face à la Bosnie-Herzégovine, le 24. Excellent avec Olympiakos, l'un des héros de la fabuleuse campagne olympique tricolore avait indiqué début janvier qu’il participerait à la fenêtre de février des qualifs. De quoi réjouir le nouveau sélectionneur, Frédéric Fauthoux et tous les fans des Bleus. Entre les retraites de Nicolas Batum et Nando de Colo, la blessure de Mathias Lessort ou le fait que les Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele et cie seront en pleine saison, son annonce au micro de Remi Reverchon avait été LA bonne nouvelle du début d'année.

Malheureusement, la Fédération Française de Basket-Ball vient d'annoncer qu'il serait absent :

« Après avoir échangé avec le staff de l'Équipe de France, Evan Fournier (Olympiakos) a fait part de son indisponibilité (raisons personnelles) pour le stage qui débutera le lundi 17 février à Nanterre puis pour les rencontres face à la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. »

Suite à ce forfait, c’est Timothé Luwawu-Cabarrot que Fred Fauthoux a choisi pour remplacer Evan Fournier.

Par ailleurs, Jaylen Hoard est lui aussi forfait. Il s’est blessé aux ischion-jambiers avec son club, le Maccabi Tel-Aviv. Il est remplacé par Petr Cornelie.

Rappelons tout de même que l'équipe de France est pour l'instant invaincue avant ces deux derniers matches.

Les 12 Bleus pour la fenêtre de qualif de février :