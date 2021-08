Evan Fournier : « Kevin Durant est exceptionnel, il nous a fait très mal »

Evan Fournier est revenu sur la finale France - Etats-Unis et a promis de superbes lendemains à ces Bleus médaillés d'argent.

Evan Fournier et les Bleus n'ont pas pu réaliser l'exploit de battre les Etats-Unis en finale des Jeux Olympiques. Malgré ça, l'arrière des New York Knicks, meilleur scoreur français durant la compétition, n'avait rien à reprocher à son groupe au sortir de cette défaite. Selon lui, la présence d'un joueur en particulier dans les rangs américains a fait la différence.

"Kevin Durant est un joueur exceptionnel. Il met 30 points sur 87, ça nous fait très mal", a expliqué Evan Fournier au micro de France TV. Je suis quand même fier de cette équipe, on a fait une belle compétition. On a battu Team USA en poule. J'espère qu'on a donné beaucoup de joie aux gens qui nous ont regardés. J'espère aussi qu'on a donné un bon exemple aux jeunes dans notre état d'esprit, notre combativité et notre ambition".

Les Bleus échouent de peu, Team USA décroche la médaille d'or

L'ancien joueur de Denver, Orlando et Boston voit déjà plus loin et promet des lendemains qui chantent pour cette équipe de France.

"C'est une déception, mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer de tout ce qui se passe derrière nous. Il y a un championnat d'Europe l'année prochaine, une Coupe du monde dans deux ans et les Jeux Olympiques à Paris. On monte chaque année, la marche rétrécit et j'espère qu'on va les taper (Team USA, NDLR)".

Les dernières compétitions ont été très positives pour Evan Fournier et les Bleus. L'équipe de France a en effet fini troisième de la Coupe du monde 2019 en Chine, puis finaliste de ce tournoi olympique au Japon. Vincent Collet, s'il est prolongé (on serait surpris du contraire) et sa troupe seront ambitieux lors de l'Eurobasket co-organisé par l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque et la Géorgie.

