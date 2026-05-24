Evan Fournier MVP, l’Olympiakos sur le toit de l’Europe

Dix-sept ans après ses débuts professionnels à Nanterre, Olympiakos a enfin offert à Evan Fournier le trophée qu’il poursuivait depuis toujours. Le club grec a remporté l’EuroLeague 2026 ce dimanche en dominant le Real Madrid en finale (92-85), au terme d’un match intense disputé à Athènes. Et comme un symbole, le Français a été élu MVP du Final Four après une prestation de patron.

Auteur de 20 points, 5 rebonds et 4 passes décisives dans le match pour le titre, Fournier a été le visage de la révolte olympienne après un début de rencontre compliqué. Le Real Madrid, porté par un excellent départ offensif et notamment par Mario Hezonja et Trey Lyles, avait rapidement pris le contrôle de la partie. Mais l’ancien arrière du Orlando Magic a progressivement remis son équipe dans le bon sens, en prenant les responsabilités au scoring et dans la création.

Dans une ambiance électrique, l’Olympiakos a fini par faire craquer le géant espagnol dans le money-time pour décrocher son quatrième titre européen, le premier depuis 2013. Une délivrance immense pour un club obsédé depuis plusieurs saisons par cette couronne continentale.

Pour Evan Fournier, ce sacre a forcément une saveur particulière. Revenu en Europe pour retrouver un rôle majeur et jouer des titres après douze saisons NBA, l’international français a réussi son pari de manière éclatante. Il est devenu l’un des chouchous du Pirée et entre désormais dans l’histoire du club avec ce trophée et ce titre de MVP du Final Four.