Evan Fournier s’embrouille avec un fan et voit rouge

Evan Fournier a rejoint l’Olympiakos pour le prestige, mais aussi pour la chaleur et le bouillonnement du basket grec. Un volcan permanent qui, parfois, fait sortir des joueurs de leurs gonds.

Dimanche, lors du match de championnat entre l’Olympiakos et Panionios, l’arrière français s’est retrouvé au cœur d’une altercation avec un supporter installé au premier rang. Pris à partie par ce dernier, qui lui aurait adressé insultes et gestes obscènes, Fournier a vu rouge. Il a tenté de s’approcher de la tribune, déclenchant un début d’échauffourée. Coéquipiers et agents de sécurité ont dû intervenir pour empêcher la situation de dégénérer davantage.

Les arbitres ont rapidement tranché : faute disqualifiante et direction les vestiaires pour l’international français.

Au moment de son expulsion, Fournier avait inscrit 6 points dans le deuxième quart-temps. Un coup de chaud sans conséquence sportive pour l’Olympiakos, qui a tout de même assuré l’essentiel en s’imposant et en conservant son invincibilité en championnat cette saison.