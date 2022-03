Evan Fournier tout proche d’un record all-time avec les Knicks !

Evan Fournier aurait clairement aimé que sa première saison avec les Knicks se passe mieux individuellement et collectivement. New York a cinq victoires de retard sur la dernière place qualificative pour le play-in tournament à l'Est et les chances de combler ce déficit sur les 13 matches qui leur restent avant la fin de la saison régulière sont extrêmement maigres.

Le Français, considéré comme l'une des recrues phares de l'été à Big Apple, a petit à petit trouvé un peu plus de sérénité et de confiance, même si ça ne s'est pas forcément traduit par des cartons statistiques ou un bilan collectif plus clinquant. En revanche, l'ancien arrière d'Orlando va peut-être boucler la saison en décrochant un record qui lui permettra d'entrer dans l'histoire des Knicks, ce qui n'est pas rien.

A 13 matches de la fin de la saison, donc, Evan Fournier compte 201 paniers à 3 points marqués. S'il en inscrit encore 17, il deviendra le joueur le plus prolifique derrière l'arc sur une seule saison dans toute l'histoire de la franchise, devançant John Starks et ses 217 paniers en 1995. C'est plus que des artilleurs comme JR Smith (189), Jamal Crawford (185) ou Carmelo Anthony (157).

Le plus impressionnant là-dedans n'est presque pas la performance de Fournier, même s'il est très respectable et encourageante, mais plutôt le fait que Starks ait inscrit autant de paniers primés à une époque où le shoot à 3 points n'était pas à la mode.

On espère en tout cas que ce record qui s'annonce - espérons ne pas lui porter l'oeil - lui permettra de retrouver la confiance et son meilleur niveau pour la saison prochaine. Son avenir n'est pas sûr de se dessiner du côté de New York, mais on lui souhaite que ce soit le cas, tant jouer là-bas était l'un de ses rêves de basketteur.

Le classement du nombre de 3 points sur une saison avec les Knicks