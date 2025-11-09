Evan Mobley a poussé Blake Griffin à la retraite

Blake Griffin révèle le match qui lui a fait comprendre qu’il était temps de prendre sa retraite NBA. Face à Evan Mobley et les Cavs en 2023, l’ancienne star de Boston a réalisé que son corps ne suivait plus le rythme effréné de la ligue, marquant la fin d’une carrière spectaculaire.

Blake Griffin a ouvert une fenêtre sur son dernier chapitre NBA lors de sa récente apparition sur Prime NBA, révélant un moment précis qui lui a fait comprendre que sa carrière approchait de sa fin.

« Je jouais pour Boston, c'était ma dernière année. On jouait à Cleveland et je suis entré en jeu à quelques minutes de la fin du 1er quart-temps. Je me suis retrouvé à défendre sur Evan Mobley. Il a mis un jump shot et est revenu en défense. Puis un hook, et il est revenu en défense. Puis un autre, toujours en revenant derrière. Il y a une faute et on se retrouve sur la ligne des lancers. J'étais essoufflé. Je regarde vers Mobley et il était tranquille, en train de se regarder les ongles. Je me suis dit : Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce mec ?! »

Un passage révélateur pour Griffin, qui souligne à quel point le rythme et l’intensité du jeu NBA peuvent être impitoyables, même pour un joueur aussi accompli que lui. Face à un jeune talent comme Evan Mobley, capable de maintenir une constance physique et mentale impressionnante, Griffin a eu le sentiment que son corps ne suivait plus tout à fait.

Cette anecdote illustre parfaitement le passage de témoin entre générations. Griffin, quadruple All-Star et l’un des meilleurs athlètes de sa génération, a été confronté à la nouvelle vague de joueurs ultra-athlétiques et disciplinés qui redéfinissent le standard de la NBA moderne.