Nouveau coup dur pour Evan Mobley et les Cavaliers

C’est au moment où les Cleveland Cavaliers reprennent enfin de l’élan qu’Evan Mobley se blesse. ESPN rapporte que l’intérieur All-Star est victime d’une douleur au mollet et son absence est pour l’instant estimée entre une et trois semaines. Rien de trop grave en définitive mais il va manquer au moins quelques matches et ça pourrait avoir un impact sur la bonne dynamique de la franchise de l’Ohio, revenue dans le top-6 de la Conférence Est et actuellement 8 succès au-dessus des 50% de victoires, ce qui ne lui était pas encore arrivé cette saison. Les joueurs de Kenny Atkinson ont notamment gagné leurs 4 derniers matches.

C’est déjà la deuxième fois que le jeune homme se blesse au mollet au cours des dernières semaines. Il avait notamment manqué 5 rencontres pour les mêmes raisons en décembre. Les Cavs ont gagné 25 des 42 matches qu’il a disputé et affichent un bilan de 3-3 en son absence depuis le coup d’envoi de la saison. Il tourne à 17,9 points, 51% aux tirs, 8,8 rebonds et 4 passes.

Les staff médicaux des franchises, à l'image des San Antonio Spurs avec Victor Wembanyama en début de saison, prennent de plus en plus de précaution avec les blessures au mollet depuis les déchirures du tendon d’Achille à répétition de certaines stars comme Jayson Tatum, Damian Lillard ou Tyrese Haliburton lors des derniers playoffs. Elles préfèrent laisser les joueurs plus longuement au repos plutôt que de prendre le risque d’entraîner un pépin plus grave.

Heureusement pour Evan Mobley et Cleveland, le All-Star Weekend va bientôt avoir lieu et le joueur ne devrait pas non plus manquer trop de rencontres.

Cleveland est de retour : et si les Cavaliers frappaient fort à l’Est ?