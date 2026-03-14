Dwyane Wade conseille à Evan Mobley de s’inspirer d’un ancien All-Star

Evan Mobley n’est pas une déception, le mot serait beaucoup trop fort pour un joueur aussi important de son équipe, mais son explosion en attaque se fait toujours attendre et elle ne viendra peut-être jamais. Les plus optimistes lui prêtait une éventuelle évolution à la Tim Duncan, Kevin Garnett ou Anthony Davis, des comparaisons sans doute beaucoup trop lourdes pour l’intérieur des Cleveland Cavaliers. Il ne sera peut-être jamais l’un des 10 meilleurs joueurs de la ligue parce qu’il faudrait pour ça qu’il passe justement un cap au scoring. Il n’a encore que 24 ans mais ses statistiques sont tout de même légèrement en baisse cette saison. Il est passé de 18,5 à 17,9 points de moyenne tout en étant un peu moins efficace (52% contre 55% l’an passé), notamment derrière l’arc (de 37 à 31%). Et ce malgré un temps de jeu supérieur.

Il faut dire que le jeune homme joue désormais avec James Harden en plus de Donovan Mitchell. Il est chanceux de pouvoir côtoyer deux playmakers/scoreurs aussi forts et pourrait notamment profiter du playmaking du barbu. Mais autant dire que les ballons seront surtout dans leurs mains et ça ne lui laissera que peu d’opportunités de se montrer à la création alors qu’il avait affiché quelques progrès dans cet aspect du jeu. Pour Dwyane Wade, Mobley devrait finalement se rapprocher d’un autre poste quatre légendaire, même si un cran en-dessous des Duncan et Garnett.

« Quand je pense à Evan Mobley, je pense à Chris Bosh. Chris est un Hall of Famer sacré deux fois champion NBA donc je ne les compare pas. Ce que je veux dire, c’est qu’Evan devrait regarder des vidéos de Chris de 2010 à 2014, quand Bosh avait dû apprendre à jouer avec deux créateurs qui ont beaucoup le ballon, à savoir LeBron et moi. Chris a su trouver d’autres manières de marquer, en étant agressif aux rebonds offensifs, en posant des écrans, etc. Et en défense, c’est un gars qui pouvait défendre aussi bien sur Tony Parker que sur Tim Duncan lors d’un switch. »

La comparaison est plus réaliste, même si Chris Bosh était lui aussi bien plus développé offensivement qu’Evan Mobley. Disons que dans le contexte qui est celui du joueur à Cleveland, il y a peut-être la possibilité de s’inspirer de l’ancien troisième homme du Heat. D’ailleurs, il a mis 25 points à 12 sur 15 aux tirs la nuit dernière.

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