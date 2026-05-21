La nuit dernière, le Fever affrontait Portland. Malgré la belle victoire d'Indiana, ce qui a retenu l'attention, c'est l'absence de Caitlin Clark sur le parquet. La meneuse de 24 ans a été ménagée par le staff en raison de douleurs légères au dos. Une absence qui a fait beaucoup réagir.

Un historique qui alerte

Le problème c'est que ces derniers mois, les soucis de santé de Clark ont été fréquents. La saison dernière, l'Américaine n'a joué que 13 matchs sur les 44 d'Indiana en saison régulière, en raison de plusieurs pépins physiques. Une grosse blessure à l'aine, notamment, a mis énormément de temps à se soigner, avant que ne s'ajoute une contusion osseuse à sa cheville gauche. L'ancienne superstar universitaire n'avait pas pu prendre part aux playoffs.

Absente donc depuis le 15 juillet dernier, la rookie de l'année 2024 avait fait son retour sur les terrains sous le maillot de Team USA en mars dernier. Un retour fracassant qui n'avait laissé paraître aucune gêne physique pour la double All-Star.

How would you rate CC12’s USA senior debut? 🇺🇸 📊Qualifiers: 11.6 PTS | 6.4 AST | 1.6 REB#FIBAWWC x #WeOwnTheGame pic.twitter.com/hmGslbdd0S — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) March 31, 2026

Un statut physique incertain

Mais avec cet historique, les fans se questionnent sur le fait que derrière le repos d'hier soir, il pourrait y une blessure plus sérieuse que la franchise essaierait de cacher. Si l'annonce du forfait était inattendue, ce n'est pas la première fois de la saison que Caitlin se plaint de son dos. Le 1ᵉ mai dernier, lors du match de présaison contre Dallas, elle a été aperçue sur le banc de touche avec une ceinture lombaire.

En conférence de presse, la coach Stephanie White n'a pas donné de réponse claire quant à la gravité et à la récurrence de cette gêne au dos, laissant une nouvelle fois planer le doute face aux interrogations : "Elle a mal au dos. Si le problème est plus grave, c'est au staff médical de s'en occuper. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Elle est en bonne santé. Nous voulons simplement faire preuve de prudence."

White a indiqué que Caitlin ne s'était pas entraînée mardi. Pourtant l'annonce de son absence pour la rencontre s'est faite à la dernière minute, puisque le staff s'attendait à ce qu'elle joue. Une situation délicate car les rapports de blessure doivent être annoncés deux heures avant le match à la ligue. Indiana a du coup reçu une sanction financière.

Ce qui alarme vraiment, c'est que la saison WNBA n'a repris que depuis deux semaines, que Caitlin Clark a eu toute l'intersaison pour se remettre et qu'aujourd'hui son état physique n'est déjà pas optimal. En marge du prochain match du Fever dimanche, nous en saurons plus sur un retour immédiat ou si l'absence de Caitlin sera prolongée.

Et pour vous, faut-il s'inquiéter pour Caitlin Clark ?