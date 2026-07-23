Très convoité sur le marché, Trey Murphy III ne devrait finalement pas quitter les Pelicans, déterminés à construire autour de lui.

Malgré les nombreuses rumeurs qui entourent Trey Murphy III depuis le début de l'intersaison, les New Orleans Pelicans ne sembleraient pas disposés à s'en séparer. Selon Kevin O'Connor, la franchise a refusé toutes les propositions formulées jusqu'à présent et compte bâtir son projet autour de son ailier.

Les Pelicans ne veulent pas écouter les offres

Dans un article publié sur Yahoo! Sports, Kevin O'Connor affirme que les dirigeants de La Nouvelle-Orléans ont pris une décision claire.

« Concernant Trey Murphy, des sources dans la ligue indiquent que les Pelicans ont résisté à toutes les offres de transfert jusqu'à présent et espèrent être compétitifs la saison prochaine. »

Cette position confirme la volonté de la franchise de conserver l'un de ses meilleurs joueurs malgré le fort intérêt suscité à travers la ligue.

Une valeur qui ne cesse de grimper

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Trey Murphy III est devenu l'un des ailiers les plus recherchés du marché grâce à sa capacité à être un fort 3-and-D sans se limiter à ce rôle.

En 2025-2026, il a compilé 21,5 points, 5,7 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne, tout en convertissant 37,9 % de ses tirs à trois points.

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs indiquaient que les Pelicans réclamaient une contrepartie comparable à celle obtenue par les Memphis Grizzlies pour Desmond Bane, un échange qui avait notamment rapporté quatre choix du premier tour de Draft et un échange de choix.

Selon Kevin O'Connor, cette éventuelle porte de sortie semble désormais refermée. Les Pelicans auraient choisi de conserver Trey Murphy III afin de tenter de retrouver les playoffs dès la saison prochaine.

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