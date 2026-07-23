LeBron James irrité par Adam Silver ?

La NBA est mise en pause. Enfin presque. Tout le monde attend la décision de LeBron James. D’abord les équipes qui sont susceptibles de le signer et qui, du coup, évitent de boucher leur Salary Cap pour conserver une place pour le King. Les autres agents libres s’en retrouvent eux aussi impactés. James Harden n’a toujours pas rempilé avec les Cleveland Cavaliers, ni Draymond Green avec les Golden State Warriors. Les franchises qui n’ont aucune chance de le recruter sont aussi impactées. Un Trey Murphy sera peut-être tradé chez l’une des formations qui n’a pas pu faire LeBron. Et ainsi de suite. La ligue elle-même est concernée ! Silver a par exemple récemment avoué que le calendrier ne pouvait être bouclé sans savoir où James jouerait la saison prochaine.

Une déclaration qui a été perçu comme un petit coup de pression. Ce qui n’aurait pas plu au natif d’Akron et à son entourage selon Andy Baskin, un journaliste radio de CBS Cleveland. Il assure que LeBron James comptait rendre sa décision publique lors des derniers jours avant d’être « irrité » par les mots de Silver. Au point de repousser la date et de faire durer le suspense.

La limite de cette spéculation repose sur le fait que la plupart des insiders n’ont en réalité aucune info émanant du clan James. Autrement dit, ils avancent masqués et essayent de taper juste. Chaque rumeur est donc à prendre avec beaucoup de précaution, celle-ci sans doute encore plus. Quelque part, l'annonce du joueur viendra quand elle viendra et mieux vaut se méfier de ce qui se dit autour.

Adam Silver met gentiment la pression à LeBron pour sa nouvelle équipe