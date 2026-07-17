La décision de LeBron James retarde la finalisation du calendrier NBA, notamment les affiches de Noël. Adam Silver aimerait désormais qu’il tranche.

Le suspense autour de la future équipe de LeBron James ne concerne plus seulement les franchises intéressées et leurs supporters. En refusant toujours de dévoiler son choix, le meilleur marqueur de l’histoire empêche indirectement la NBA de finaliser l’une de ses tâches les plus importantes de l’été : la construction du calendrier de la saison 2026-2027. Adam Silver aimerait donc que le King accélère légèrement le mouvement.

Lors du Game Plan Summit organisé par CNBC et Boardroom, le commissioner a reconnu que la future destination de LeBron aurait des conséquences directes sur plusieurs rendez-vous majeurs de la saison.

« Nous devons terminer le calendrier, et l’endroit où LeBron jouera aura forcément une influence sur celui-ci », a expliqué Adam Silver.

Le commissioner ne parle évidemment pas du déplacement obscur d’un mardi soir de février. La NBA doit décider quelles équipes seront mises en avant lors de la première semaine de compétition, mais aussi lors des grandes affiches nationales et des traditionnels matches du jour de Noël.

« J’aimerais qu’il fasse enfin son annonce. Cela influencera la première semaine de compétition, les matches de Noël, etc. »

Les équipes et les diffuseurs attendent LeBron

Même à 41 ans et à l’approche de sa 24e saison dans la Ligue, LeBron reste un cas à part. Sa présence suffit à transformer une franchise en attraction nationale et à donner un autre relief à certaines affiches. Une rencontre Cleveland-Miami ou Cleveland-Los Angeles, par exemple, ne serait évidemment pas programmée de la même manière selon le maillot porté par James.

LeBron se voit encore scorer à 65 ans en NBA

Adam Silver a ainsi expliqué que les franchises et les diffuseurs appelaient déjà les bureaux de la NBA afin de connaître les dates et les affiches qui leur seraient attribuées. Tout le monde aimerait verrouiller rapidement le calendrier, mais la Ligue doit encore patienter. Silver a malgré tout assuré ne disposer d’aucune information privilégiée sur le choix du quadruple MVP.

Il ne s’agit pas vraiment d’un ultimatum adressé à LeBron, plutôt d’un petit message public accompagné d’un sourire : toute la NBA attend sa réponse, commissioner compris.