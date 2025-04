Joakim Noah, Al Horford et leurs copains des Gators 2007 et 2008 ont enfin des successeurs. Florida a remporté le titre de champion NCAA cette nuit pour la troisième fois de son histoire, en battant Houston (65-63) en finale.

En effaçant un retard de 12 points, les Gators sont devenus les premiers champions depuis 20 ans à combler au moins 9 points de retard sur chacun de leurs trois derniers matches du tournoi. Cette capacité à renverser des situations est une vraie marque de fabrique pour l'université de Gainesville, qui a vu les Cougars mettre une énorme pression défensive sur Walter Clayton Jr, incandescent depuis le début du tournoi. S'il a été élu MOP (Most Outstanding Player), Clayton n'a fini qu'avec 11 points et 7 passes, après avoir passé la moitié du match sans marquer.

Ce sont Will Richard (18 pts, 8 rbds) et Alex Condon (12 pts) qui ont maintenu Florida en vie, jusqu'à cette fin de match bien mieux gérée. Une université de la SEC n'avait plus remporté le titre NCAA depuis 2012 et le dernier sacre de Kentucky avec John Calipari et Anthony Davis.

A 39 ans, Todd Golden, en place depuis trois ans, devient du coup le plus jeune head coach à remporter le titre depuis 42 ans.

