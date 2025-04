Paige Bueckers et UConn titrés, enfin !

Neuf ans après son dernier titre chez les filles, UConn a retrouvé le goût de la victoire, dimanche, en finale du Tournoi NCAA. Les Huskies n'ont fait qu'une bouchée (82-59) de South Carolina, le champion sortant, pour boucler une campagne dominante et sereine, afin de conquérir le 12e titre de l'histoire de l'université et de son mythique coach Geno Auriemma. L'aventure se termine bien pour Paige Bueckers, dont le palmarès n'a pu être garni avant cette finale, à cause des blessures en pagaille qui ont frappé UConn depuis son arrivée sur le campus de Storrs en 2020.

Cette année, le groupe a enfin été épargné par les blessures et cela a logiquement débouché sur ce sacre.

Paige Bueckers, qui sera sélectionnée en première position de la Draft 2025 par Dallas dans quelques jours, n'a toutefois pas remporté le trophée de Most Oustanding Player (MOP). Elle a laissé ce soin à sa grande copine, Azzi Fudd, phénoménale tout au long du Tournoi et qui a encore claqué 24 points (à 9/17) en finale.

L'embrassade entre Paige Bueckers et Geno Auriemma au moment où la meneuse de 23 ans est sortie du terrain pour la dernière fois, est particulièrement touchante.

Sarah Strong est incroyable

A noter, l'ahurissante maturité de la freshman Sarah Strong, qui a bouclé la partie avec une ligne de stats indécente pour une si jeune joueuse : 24 points, 15 rebonds, 5 passes, 3 contres et 2 interceptions à 10/15.

Strong, qui est la fille d'Allison Feaster et de Danny Strong, qui ont tous les deux évolué en France pendant des années, possède au passage un passeport français que la FFBB aurait tort de ne pas exploiter si une ouverture se créé par rapport à Team USA...

