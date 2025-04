Cooper Flagg et Duke éliminés, place à la Draft ?

Cooper Flagg ne remportera pas le titre NCAA lors de sa - probable - seule saison universitaire. Duke a été battu par Houston lors du Final Four du Tournoi 2025 et quitte la compétition. Les Blue Devils ont été renversés par les Cougars (70-67), alors qu'ils comptaient 14 points d'avance et semblaient avoir le match en main. Ils avaient même encore 6 points d'avance à 34 secondes du terme...

Ce n'est pas de la faute du futur n°1 de la Draft 2025, puisqu'il a même été le seul joueur de son équipe à être dans le coup en deuxième mi-temps. Flagg finit avec 27 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 contres, à 3/4 à 3 points. C'est la défense étouffante de Houston qui a fait la différence, en plus des 26 points de la star du programme, LJ Cryer.

How quickly things can change 🤯#MarchMadness pic.twitter.com/5NcPPIqrSI — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 6, 2025

Cooper Flagg doit encore annoncer s'il reste en NCAA ou s'il fait le choix sportivement plus logique de rejoindre la NBA au mois de juin.

Houston, qui attend toujours son premier titre universitaire, aura fort à faire en finale. Les Cougars affronteront Florida, qui a disposé d'Auburn après avoir été aussi mené à la pause (-8). Un homme marche sur ce Tournoi du côté des Gators : Walter Clayton Jr. Ses 34 points ont encore été déterminants pour son équipe, et il est devenu le premier joueur depuis Larry Bird à marquer deux fois de suite au moins 30 points à ce stade de la compétition.

La finale aura lieu dans la nuit de lundi à mardi, à 2h50 du matin heure française.

