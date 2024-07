Frais de port offerts pendant 5 jours pour « Une saison en enfer », GO GO GO ! 🤩

BientĂŽt les vacances. Enfin ! Elles sont bien mĂ©ritĂ©es ces vacances, pour tout le monde. AprĂšs un printemps maussade et une saison NBA Ă©puisante (oui, oui, mĂȘme pour les fans), il est nĂ©cessaire de recharger les batteries. Mais attention, sur la plage, au bord de la piscine, dans le train ou Ă l'aĂ©roport, l'ennui vous guette ! Et oui, il est vicelard cet ennui. Et puis oubliez votre smartphone, on ne voit rien avec le soleil 😉

Mais ne vous inquiétez pas, on a la solution idéale : LE livre pour vos vacances.

Nous avons sorti Une saison en enfer en fin d'année derniÚre. Vous avez été nombreux à le commander mais nous sommes persuadés que certains d'entre vous sont passés à cÎté. On vous propose de vous rattraper et de bénéficier en plus d'un p'tit coup de pouce : nous offrons les frais de port pendant 5 jours !

Par nous, pour nous


Si vous lisez ces mots, c’est que nous sommes pareils : d’authentiques et irrĂ©cupĂ©rables fanatiques de basket. Notre passion, nous l’avons construite tout autant en regardant nos idoles s’affronter sur les scĂšnes les plus prestigieuses, qu’au bout de la rue, dans notre gymnase ou sur notre playground du coin.

Une saison en enfer, notre tout premier livre, est Ă l’image de tout cela ! Un livre qui parle de nous, de vous, de vos potes, de tous ceux qui ont rĂȘvĂ© d’ĂȘtre les Michael Jordan ou Stephen Curry de leur ville et qui se sont autant investis dans chaque match du dimanche matin, que LeBron, saison aprĂšs saison.

Au travers des aventures et des dĂ©boires d’une Ă©quipe fictive, mais dont les protagonistes sonnent tellement vrai qu’ils ne pourront que vous rappeler de bons (et probablement aussi pas mal de trĂšs mauvais) souvenirs, nous avons voulu rendre hommage Ă notre passion commune pour le basket. Celle-lĂ mĂȘme qui nous rĂ©unit et qui nous pousse Ă continuer d’aller de l’avant, que ce soit aprĂšs une belle victoire ou une dĂ©faite honteuse face aux « adversaires hĂ©rĂ©ditaires » du patelin d’à cĂŽtĂ©.