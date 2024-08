France-Allemagne : histoire d’une rivalité

La France affronte l'Allemagne ce jeudi à l'Arena de Bercy en demi-finale des jeux de Paris. Un challenge de taille pour des Bleus humiliés 6 jours plus tôt par la Mannschaft et revenus à la vie grâce à leur exploit contre le Canada. L'occasion de se pencher sur l'histoire récente de la rivalité entre deux nations devenues des cadors du basket international.

EuroBasket 2001 : Nowitzki fait sa loi (défaite 77-81)

Absente des jeux de Sydney 2000, l’Allemagne était bien présente à l’euro 2001 en Turquie, théâtre de la première campagne en équipe de France A de Tony Parker (8,7 pts, 1,8 rbds et 1,8 asts en 16 minutes de temps de jeu). Au terme d’une phase de poule maîtrisée, conclue sur un bilan de deux victoires pour une défaite face au futur champion, la Yougoslavie de Peja Stojakovic (MVP), et d’un match de barrage remporté face à la Grèce de Theo Papaloukas, la Mannschaft affrontait la France en quart de finale. Portée par un Dirk Nowitzki en pleine ascension (top scoreur de la compétition avec 28,7 pts de moyenne), auteur de 32 points à 13 sur 21 dont 5 sur 9 à 3 points, la sélection allemande, portée par cette année-là par son trio d’intérieurs Nowitzki-Okulaja-Femerling, prenait la mesure des Bleus au 3ème quart-temps (25-8) pour finalement coiffer sur le poteau les hommes d’Alain Weisz (81-77). Un revers douloureux pour une sélection tricolore emmenée par Laurent Foirest (14,0 pts de moyenne ; 23 face à l’Allemagne) mais privée d’Antoine Rigaudeau et Mous Sonko, qui ratait de justesse sa qualification pour le mondial 2002 d’Indianapolis. Une coupe du monde qui voyait les Allemands rafler leur première médaille sous l’ère Nowitzki (bronze).

EuroBasket 2005 : le rendez-vous manqué

Sans le shoot sublime de Dimitris Diamantidis et avec un peu plus d’expérience dans la gestion des fins de match de nos jeunes pépites (Parker, Diaw, frères Pietrus), la France, battue par la Grèce au buzzer en demi, aurait eu l’occasion de prendre sa revanche sur l’Allemagne en finale de l’Euro 2005. Au lieu de ça les Bleus, emmenés par un grand Boris Diaw (13,7 pts, 5,3 rbds et 3,5 asts de moyenne, élu dans le cinq idéal du tournoi) décrochaient une médaille de bronze historique en torpillant l’Espagne dans le match pour la 3ème place, alors que la Mannschaft, trop tendre face aux Hellènes (78-62) malgré un immense Dirk Nowitzki (MVP du tournoi), quittait Belgrade avec l’argent autour du cou. Un rendez-vous manqué au sommet de l’Europe entre deux nations montantes du basket international.

EuroBasket 2009 : les Bleus aux forceps malgré l’absence de Dirk (victoire 70-65)

Les deux équipes auront mis 8 ans avant de se retrouver en compétition officielle dans un premier match de poule pour le moins déséquilibré. Car si la France se présentait au complet en Pologne (Parker, Diaw, Pietrus, De Colo, Turiaf, Batum), l’Allemagne était contrainte de composer sans sa star Dirk Nowitzki. Pourtant les Bleus allaient éprouver toutes les peines du monde à battre cette « petite » Mannschaft, emmenée par un improbable Heiko Schaffartzik (12,7 pts et 3,8 asts). Sur les ailes d’un Ronny Turiaf intense et inspiré (15 pts et 14 rbds), et grâce, surtout, au sang froid de Tony Parker (17,8 pts de moyenne sur le tournoi) en fin de match, auteur des 11 derniers points de l’équipe, la France renversait une équipe allemande toujours aux commandes du match à 3 minutes du terme (59-61) pour offrir à Vincent Collet sa première victoire dans un championnat d’Europe à la tête des Bleus (70-65). La France échouait en quart face à l’Espagne, sacrée championne trois jours plus tard à la faveur d’un grand Pau Gasol (MVP de l’Euro avec 18,7 pts et 8,3 rbds).

EuroBasket 2011 : TP surclasse Dirk (victoire 76-65)

L’Euro 2011 voyait s’affronter dès les poules les seuls Finals MVP européens de l’histoire en la personne de Dirk Nowitzki, tout juste auréolé suite au sacre des Mavs trois mois plus tôt, et de Tony Parker, récompensé en 2007 face aux Cavs de LeBron James. Un choc qui mettait aux prises deux équipes jusque-là invaincues (2-0 chacune) et ambitieuses. Et dans ce duel au sommet, les Bleus d’un grand TP (32 points) prenaient le meilleur sur la Mannschaft d’un Wunderkid gêné par la défense rugueuse de Florent Pietrus (20 pts à 4/12), pour s’offrir une franche victoire (76-65). L’Allemagne et son duo de Big Men All-Star Chris Kaman-Dirk Nowitzki (35,3 pts et 16,6 rbds de moyenne cumulée) sortait dès les poules alors que les Bleus filaient vers la finale, buttant une nouvelle fois sur l’Espagne (98-85). Après le bronze de Belgrade et pour la seule et unique campagne de Joakim Noah en sélection, les protégés de Vincent Collet décrochaient l’argent. En attendant l’or.

EuroBasket 2013 : une claque salvatrice (défaite 74-80)

Sonnés. Douchés. KO debout. Cueillis à froid. Les métaphores et autres expressions ne manquaient pas de fleurir au sortir du premier match de poule disputé par la France lors de l’Euro 2013 en Slovénie. Opposés à une Allemagne dans un creux générationnel et privée de Dirk Nowitzki, les Bleus, pourtant largement favoris, balbutiaient leur basket et sombraient face à Robin Benzing (19 pts) et ce diable d’Heiko Schaffartzik (12 pts et 11 asts), bien aidés par un Lucca Staiger clutch à longue distance (14 pts à 4/7 à 3 points) pour clore les débats (74-80). Un mal pour un bien pour une équipe de France dont l’histoire allait s’écrire dans l’adversité sur la suite de la compétition. Car si la France terminait championne d’Europe pour la toute première fois (80-66 contre la Lituanie en finale), les hommes de Vincent Collet allaient connaître l’enfer face à leur bête noire en demi-finale. Dominés l’Espagne dans un match irrespirable, les Français allaient trouver les ressources mentales pour sortir vainqueur, après prolongation, d’un véritable combat de tranchées (75-72). Et s’offrir quelques jours plus tard la seule médaille d’or remportée par l’EDF à ce jour.

EuroBasket 2017 : l’anomalie statistique (défaite 81-84)

97 à 91 à l’évaluation. 39 à 28 aux rebonds. 22 à 14 aux passes décisives. 47,8% contre 45,9% d’adresse générale. Autant de statistiques favorables à la France dans ce 8ème de finale de l’Euro 2017 frustrant, perdu face à l’Allemagne à Istanbul (84-81). Le triste épilogue d’une compétition ratée, marquée par une défaite surprise en ouverture contre la Finlande (84-86), et une correction infligée par la Slovénie lors du dernier match de poule (95-78). Au sortir de l’ère Parker et sans Nicolas Batum, les Bleus avaient pourtant les moyens de se défaire d’une Mannschaft en reconstruction et battue deux fois en poule (Israël et Lituanie). Hélas les protégés de Vincent Collet allaient buter sur le jeune duo Schröder-Theis (23 et 25 ans, 43 points cumulés) en dépit du show Evan Fournier (leader offensif avec 15,8 pts de moyenne), auteur de 27 points dont 13 dans le money time pour ramener les Bleus à portée de fusil de la Mannschaft dans les derniers instants du match. Trop peu trop tard pour une équipe à l’identité défensive perdue (84,3 pts de moyenne encaissés sur la compétition) et dont l’ultime shoot au buzzer pour égaliser ratait sa cible (84-81). Un échec qui poussait les Français vers la sortie avant le stade des quarts d’un Euro pour la première fois en vingt ans, et propulsait cette Mannschaft post-Nowitzki vers un duel perdu face à l’Espagne avant le dernier carré.

Coupe du Monde 2019 : les Bleus aux commandes (victoire 78-74)

Les Français n’auront jamais été menés pour leur match d’ouverture du mondial 2019 face à l’Allemagne, où les hommes de Vincent Collet auront compté jusqu’à 24 points d’avance. Portée une nouvelle fois par Evan Fournier (26 points), et par Amath M’baye (21 points), dans sa première campagne avec l’EDF A, la France aura maîtrisé son sujet malgré l’adresse insolente de Johannes Voigtmann (25 pts à 5/7 derrière l’arc) en fin de rencontre pour réduire le score final (78-74). Un succès construit sur une défense retrouvée, laissant les Allemands aphones sur les 7 premières minutes du match (14-0). Un premier test face à Dennis Schröder & Co (23 pts et 8 asts) qui lançait parfaitement les Bleus, vainqueurs de Team USA en quart avant de décrocher une seconde médaille de bronze lors d’un mondial après celle de 2014.

EuroBasket 2022 : le collectif allemand prend sa revanche (défaite 63-76)

A l’instar du mondial 2019 en Chine, Français et Allemands se retrouvaient pour le premier match de poule de l’Euro 2022. Avec hélas moins de réussite pour des Bleus privés de Nando De Colo sur la compétition. Dans un match sans au niveau de l’adresse (38,5%), les tricolores voyaient la Mannschaft, emmenée par une grande force collective (6 joueurs à 8 points ou plus), dérouler son plan de jeu pour construire un écart décisif dès la fin du troisième quart-temps (+14) en dépit des gros matchs de Guerschon Yabusele (18 pts) et Rudy Gobert (11 pts et 12 rbds). Une défaite surprise d’entrée de jeu face aux hommes de Gordon Herbert qui, à l’instar de l’Euro 2013, allait lancer l’aventure tricolore dans l’Empire du Milieu. Les Bleus échouant d’une courte tête face à l’Espagne, tombeuse de l’Allemagne et du jeune Franz Wagner (21 ans, première campagne internationale) au tour précédent, en finale de l’Euro.

Giflée en poule par l’Allemagne, l’équipe de France a l’occasion de prendre sa revanche ce jeudi en demi-finale du tournoi olympique. Un nouveau défi de taille pour les protégés de Vincent Collet, qui n’auront d’autre choix que de créer l’exploit face aux champions du Monde 2023 pour continuer de rêver d’or olympique après l'argent de Sydney et Tokyo.

Credit Photo: FIBA