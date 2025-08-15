11 ans après, la France s’impose enfin contre l’Espagne

Espagne - France : 67-75

De par la renommée de son adversaire, l’équipe de France, en pleine préparation pour l’Eurobasket (27 août – 14 septembre), passait son premier test jeudi soir. Les Bleus affrontaient l’Espagne, rival historique, après avoir pris le dessus précédemment sur le Monténégro et la Grande Bretagne sans forcément briller. Si l’on se concentre uniquement sur le résultat, alors les joueurs de Freddy Fauthoux ont réussi leur mission en allant s’imposer à Badalona (75-67) hier soir. Une victoire française qui met fin à 11 années de disette contre son « meilleur ennemi » espagnol. En effet, les tricolores n’avaient plus battu La Roja depuis 2014 et le quart de Coupe du Monde remporté héroïquement à Madrid.

Maintenant, au-delà du score final, Guerschon Yabusele et ses camarades n’ont pas forcément fait très forte impression. Le capitaine parlait même de « grosse marge à combler » avant le début du tournoi FIBA dans deux semaines tout en soulignant tout de même « un groupe très concentré, appliqué, qui met beaucoup d’agressivité. » C’est vrai que les intentions françaises semblent bonnes.

Les Bleus ont attaqué le match sur les bons rails en imposant une forte pression défensive qui a perturbé une équipe d’Espagne privée de son meilleur joueur, Santi Aldama, le seul à évoluer en NBA parmi la sélection ibérique. Un 10-2 en fin de premier quart-temps, avec notamment une très belle entrée de Sylvain Francisco, a permis à l’EDF de se mettre au contrôle de la partie. Ils sont restés devant tout du long, mais sans finalement parvenir à se mettre complètement à l’abri. Cette équipe espagnole aurait pu prendre un gros éclat si Bilal Coulibaly et les siens avaient évité certaines pertes de balle un peu « faciles. »

Sans être forcément convaincants, les Français ont montré un visage intéressant. Il y a eu de très bons passages mais ils ont, comme lors des deux premiers matches, manqué de constance. C’est aussi dû au fait que le coach lance encore de nombreux joueurs et teste différents lineups. C’est à ça que sert les matches de préparation. Surtout que Freddy Fauthoux doit encore décider des deux éléments qui devront quitter le Groupe à l’approche du premier tour en Pologne.

Le casse-tête est réel sur les lignes extérieures ont chacun se sont montrés à leur avantage dans des situations différentes. Theo Maledon à la création (4 passes en 13 minutes), Francisco avec sa vitesse balle en main (5 pts et 5 pds en 10 minutes) et Nadir Hifi en joker offensif capable de débloquer n’importe quelle situation. Jaylen Hoard et Zaccharie Risacher ont eux terminé meilleurs marqueurs des Bleus avec 13 et 12 points. Prochain test samedi soir, à nouveau contre l’Espagne, mais cette fois-ci à Paris.