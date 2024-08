France-Team USA : ce qu’on a aimé et ce qu’on n’a pas aimé

L'équipe de France a chuté avec les honneurs. En finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleus ont perdu face à la Team USA (87-98) ce samedi. Dans le coup jusqu'au bout, la sélection tricolore s'est battue encore et encore... Mais a été totalement assommée dans les dernières minutes par un Stephen Curry absolument ahurissant. Voici ce que l'on a retenu de bien et de moins bien de cette rencontre.

Les Bleus tombent en finale contre Team USA et décrochent l’argent

Pas aimé : le lancer de poudre machin chouette de LeBron. T’es à Paris frère, pas à Cleveland. Pourvu que les “cailleras” de l’équipe de France lui volent sa paire de chaussures dorées en douce.

Pas aimé : Pourquoi KD il a fait le malin avec Frank Ntilikina au début du match ? C’est nous les thugs on t’a dit.

Aimé : le début de match de Victor. On voit les grands joueurs dans les grands moments, il a fait la chanson à Embiid dès les premières minutes.

Pas aimé : le manque d’adresse extérieure dans le premier quart-temps. 1 sur 9 à trois-points… malgré quelques tirs vraiment ouverts. D’ailleurs, ça allait mieux dès que les tirs ont commencé à tomber dedans.

Pas aimé : les points encaissés sur jeu rapide. 9 dès le premier quart-temps, c’est beaucoup trop pour rivaliser avec les Américains.

Aimé : voir les jeunes sans aucun complexe. Une finale olympique, à la maison, contre l’ogre américain… franchement ça peut faire trembler. Et pourtant, quand les Bleus recollent dans le deuxième quart-temps, c’est sous l’impulsion de Coulibaly et Strazel.

Pas aimé : les espaces laissés à LeBron. Franchement, c’est pas possible de lui laisser prendre de la vitesse de cette manière pour ensuite finir en force.

Aimé : le gros poster de Guerschon sur LeBron. Une image qui va rester dans le tournoi XXL du Français depuis la phase finale. Bon, le seul bémol, c’est que les Bleus n’ont pas surfé sur l’énergie de cette action en prenant un petit éclat avant la pause…

Quelle dinguerie, ce poster de Guerschon sur LeBron 😱🔥🔥 pic.twitter.com/6F9Z5z8Cim — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) August 10, 2024

Aimé : Guerschon Yabusele. That's the tweet. Non plus sérieusement, c’est ouf le niveau de jeu, le niveau d’engagement et le niveau athlétique du bonhomme. C’était le meilleur joueur de l’EDF lors du dernier Euro. C’était aussi le meilleur joueur de l’EDF lors de la dernière CDM. Et c’est donc le meilleur joueur de l’EDF sur ces Jeux. Vrai patron.

Pas aimé : le coup de chaud de Stephen Curry… un peu aidé par le fait qu’on l’a laissé tout seul à trois-points. On y connaît pas grand chose en stratégie mais pas ouf non plus de laisser le meilleur shooteur de tous les temps en bonne position de tir.

Pas aimé : les pertes de balle qui, comme d’hab, nous font tellement mal. Surtout quand elles sont franchement évitables.

Aimé : le très bon passage de Nando De Colo. Alors que la France était pas loin d’exploser, il a été capable de remettre de l’ordre dans la maison avec des actions positives. 4 points de suite, de bons décalages pour des paniers de ses coéquipiers, notamment pour Victor et Fournier. Sans parler de son lay-up au buzzer !

Pas aimé : les grosses galères offensives de Cordinier. Impossible de lui faire le moindre reproche après les performances XXL qu’il a été capable de claquer lors des deux matches précédents. Mais cette fois-ci, il a été dans le dur pour faire des différences avec une grosse maladresse dans ses tirs.

Pas aimé : LES LANCERS-FRANCS !!!!!!!!!

Pas aimé : cet assassin de Steph Curry… La France était de retour à 3 points dans une ambiance de folie… et bim le trois points sur la tête. Et il en a mis TROIS autres après ce…

Steph Curry fadeaway three over a double team to close out the gold medal. One of the most iconic shots in Olympic basketball history

pic.twitter.com/gboE9ea0Hq — Guru (@DrGuru_) August 10, 2024

Aimé : voir une équipe de France dans le combat jusqu’au bout. Un grand merci les gars pour les émotions. On revient de loin, très loin et vous avez tout donné pour mouiller ce maillot. Immense fierté.

Aimé : Le fait d’avoir un match aussi engagé, aussi serré, aussi vibrant pour une finale olympique à Paris. Quoi qu’il arrive, ça reste un énorme kiff, même si c’est frustrant de passer si près.