Frank Ntilikina en route pour Dallas, c’est une bonne nouvelle

Frank Ntilikina et les Dallas Mavericks, ce n'était donc que partie remise. En 2017, beaucoup s'attendaient à ce que la franchise texane drafte le Français avec le 9e pick. Les New York Knicks les avaient devancé une place plus tôt, pour finalement une aventure décevante de quatre saisons jusqu'à la fin de son contrat cet été. Selon Marc Stein du New York Times, l'histoire entre Ntilikina et la NBA n'est pas terminée et ce sont les Mavs qui vont lui offrir une seconde chance.

Le médaillé d'argent avec les Bleus aux derniers Jeux Olympiques va, sauf rebondissement, s'engager avec Dallas pour intégrer la rotation arrière. Le front office des Mavs a toujours apprécié le potentiel de Frank Ntilikina, qui va devoir se faire une place derrière Luka Doncic et Jalen Brunson, sans doute en concurrence avec Trey Burke et Tyrell Terry, les deux autres joueurs capables d'occuper les postes 1 et 2. Dans certains line-up, on a pu voir Vincent Collet utiliser la taille et les énormes qualités défensives de l'ancien Strasbourgeois sur l'aile, ce qui peut être un atout pour devenir un role player estimé à Dallas.

Avant que cette information sur les Mavs ne sorte, la tendance était plutôt à un retour en Europe pour Frank Ntilikina. On le disait très suivi par Bologne, obligé de remplacer Nico Mannion, malade. Nul doute que le "French Prince", 214 matches avec New York depuis 2017, sait qu'il n'aura probablement pas d'autre opportunité d'accomplir son rêve de devenir un joueur solide en NBA si les choses ne se passent pas bien sous les ordres de Jason Kidd.

La pression sera normalement moindre et, espérons-le, l'organisation plus stable dans la franchise. Chez les Knicks, Ntilikina a dû composer avec 4 coaches différents (Jeff Hornacek, David Fizdale, Mike Miller et Tom Thibodeau) et quasiment autant de patrons du secteur sportif.

