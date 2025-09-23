Frank Ntilikina bientôt chez un géant d’Europe ?

La colonie françaises à Athènes pourrait accueillir un nouveau membre. Frank Ntilikina serait sur le radar de l’Olympiakos, où évoluent déjà deux internationaux : Moustapha Fall et Evan Fournier. L’ancien Strasbourgeois est sous contrat avec le Partizan Belgrade mais son deal expire à la fin de la saison. Surtout, le club grec cherche désespérément un arrière suite à la blessure de Keenan Evans. Son entraîneur, Georgios Bartzokas, a souligné l’importance de rapidement trouver un remplaçant capable de jouer 1-2.

D'après les informations rapportées par Sport24, la solution pourrait donc venir du Français de 27 ans. Ce dernier a rejoint l’Euroleague l’an passé, en Serbie, après 7 saisons passées en NBA. Drafté en huitième position en 2017, il n’a pas réussi à s’imposer aux New York Knicks, Dallas Mavericks et Charlotte Hornets, tout en restant dans le même temps un membre important de la rotation de l’équipe de France. Il a aussi souvent été gêné par des blessures.

Frank Ntilikina a disputé 21 matches avec le Partizan en 2024-2025, pour un peu plus de 6 points par match et 37% à trois-points. Signer à l’Olympiakos serait une opportunité idéale pour gagner des titres. Le club mythique, champion de Grèce la saison dernière, figure parmi les principaux favoris de l’Euroleague.