Et si Frank Ntilikina faisait son retour en Europe ? Agent libre après six saisons en NBA, on ne sait pas encore si c’est le plan du Français. Mais les écuries européennes, elles, sont sur le coup.

Avant la signature de Kemba Walker à Monaco, le club du Rocher aurait envisagé de recruter Ntilikina, selon Marc Stein. Et les portes d’autres équipes lui sont, assurément, toujours ouvertes.

Sans contrat à l’heure actuelle, rien ne garantit que le huitième choix de la draft 2017 fera partie d’un roster en NBA à la rentrée. Près de la moitié des franchises ont déjà signé 15 joueurs ou plus. Les places se raréfient et il est possible que le « French Prince » ne fasse pas le cut.

L’avenir en club du joueur de 25 ans est incertain. Il pourrait, dans ce contexte, être amené à retrouver le Vieux Continent. Son profil très défensif y aurait sans doute beaucoup de succès. Pour le moment, Frank Ntilikina doit se concentrer sur la Coupe du monde, où il est attendu à partir du 25 août avec le groupe des Bleus.

