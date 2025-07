Free Agency : Tous les trades et signatures en direct

La Free Agency a ouvert ses portes et les grands mouvements ont démarré. Retrouvez toutes les transactions et infos jour par jour.

Les signatures du jour 1

- Les Nuggets envoient Michael Porter Jr à Brooklyn avec un pick non-protégé du 1er tour 2032, contre Cam Johnson. Dans le même temps, Bruce Brown fait son retour à Denver pour un an.

- Dorian Finney-Smith s'engage pour 4 ans et 53 millions de dollars avec les Houston Rockets. Les Texans font aussi revenir un ancien de la maison, Clint Capela, pour 3 ans et 21.5 milliions. Jae'Sean Tate est lui prolongé pour 3 millions sur un an tandis que Jeff Green et Justin Holiday restent au minimum.

- Jaren Jackson Jr prolonge avec les Grizzlies pour 5 ans et 240 millions de dollars.

- Brook Lopez ira à Los Angeles, mais aux Clippers, qui l'ont convaincu de signer pour deux ans et 18 millions. Sans surprise, Nicolas Batum prolonge lui pour 2 ans et 11.5 millions avec ces mêmes Clippers.

- Joli coup des Hawks, qui recrutent Nickeil Alexander-Walker pour 4 ans et 62 millions de dollars après un sign and trade avec Minnesota. Luke Kennard signe aussi avec Atlanta pour un an et 11 millions.

- Comme attendu, D'Angelo Russell va faire l'intérim à Dallas sur un deal de 2 ans et 13 millions.

- Tyus Jones rejoint le Magic pour un an et 7 millions.

- Ty Jerome quitte Cleveland pour s'engager avec Memphis sur 3 ans et 28 millions. Santi Aldama sera toujours aux Grizzlies la saison prochaine, puisque l'Espagnol a signé pour 3 ans et plus de 50 millions de dollars.

- Kevin Porter Jr a fait bonne impression et reste aux Bucks pour 2 ans et 11 millions, avec une player option.

- Le soldat Kevon Looney quitte Golden State et rejoint les Pelicans pour 16 millions sur 2 ans.

- Libéré par le Jazz, Jordan Clarkson va rejoindre les Knicks.

- Luke Kornet va pouvoir faire découvrir le Kornet Contest aux fans des Spurs. L'intérieur des Celtics va à San Antonio pour 4 ans et 41 millions de dollars. Luka Garza le remplace numériquement pour 2 ans et 5.5 millions.

- Caris LeVert passe à Detroit pour 2 ans et 29 millions de dollars.

- Mason Plumlee est de retour à Charlotte pour un an et 3.5 millions de dollars.

- Taurean Prince reste à Milwaukee pour 2 ans et 7.1 millions de dollars. Idem pour Gary Trent Jr qui poursuit avec les Bucks pour 2 ans et à 7

- Trendon Watford à Philadelphie pour 2 ans et et 5.3 millions.

- Jake LaRavia (Sacramento) signe pour 2 ans et 12 millions avec les Lakers.

- Paul Reed à Detroit pour 2 ans et 11 millions.

- Tre Jones à Chicago pour 3 ans et 24 millions.

- Nigel Hayes-Davis, le MVP du dernier Final Four d'Euroleague, s'engage avec Phoenix pour un an.