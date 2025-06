Ce qui est bien quand il n’y a pas de match des Finales, c’est qu’on peut se concentrer un peu sur la WNBA et prendre le temps de regarder en direct ou différé les matchs et il y en avait 6 cette nuit.

Le Storm a dégommé les Sparks (98-67). Los Angeles a dû aligner une équipe Z à cause d’un nombre gigantesque d’absentes, que ce soit à cause de l’Euro ou en raison de blessures. Gabby Williams n’a pas eu de pitié du tout : 11 points, 8 interceptions (!), record de franchise, 7 passes, 4 rebonds et +34 en 29 minutes. Le record dans un match est de 10, il est détenu par Ticha Penicheiro, l'ancienne meneuse de Sacramento.

Dans ce match, Ezi Magbegor a lâché 6 contres et Nneka Ogwumike a fini avec 26 points. Dominique Malonga a joué 13 minutes : 7 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interceptions pour la rookie.

Indiana s’est qualifié pour la finale de la Commissionner’s Cup en dominant Connecticut (88-71), 20 pts pour Caitlin Clark, dans un match pas ultra bien maîtrisé par les arbitres, c’était un peu n’importe quoi. Dans 3e quart, Clark s’est pris un doigt dans l’oeil de la part de Jacy Sheldon, derrière, embrouille, Marina Mabrey qui pousse Clark au sol, trois techniques. Puis dans le 4e, Sophie Cunningham, coéquipière de Caitlin, qui a attrapé la même Jacy Sheldon, embrouille, trois expulsions. Au Sun, Bria Hartley, qui avait fait une campagne avec les Bleues en 2019, médaille d’argent, était titulaire et a joué 14 minutes. On ne l’avait plus vue en WNBA depuis 2022.

Marina mabrey clearly shoving caitlin clark to the ground after a DEAD BALL and not getting ejected from the game is absolutely unbelievable. That was so clearly not a basketball play at all. Seriously do better refs… pic.twitter.com/vClvZK361C

