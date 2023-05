Gabe Vincent out, Miami perd un joueur-clé avant le game 5

Le Miami Heat vient d'annoncer que Gabe Vincent, touché à la cheville lors du game 4 contre Boston il y a deux jours, ne serait pas de la partie la nuit prochaine pour le game 5. Alors que les Floridiens mènent 3-1 et cherchent à boucler la série, c'est un coup dur évident pour Erik Spoelstra.

Le Heat a déjà perdu Tyler Herro et Victor Oladipo sur les postes arrières ces dernières semaines et Vincent était parvenu à faire oublier ces défections en élevant encore son niveau de jeu. L'international nigérian tourne à plus de 13 points et 4 passes de moyenne depuis le début des playoffs, avec un record en carrière (29 pts) lors du game 3.

Il est probable que Kyle Lowry prenne sa place dans le cinq. Il faudra que le meneur vétéran ait du cardio, car les alternatives à ce poste sont quasiment inexistantes pour le Heat.

Ce game 5 débutera à 2h30, heure française, sur le parquet du TD Garden.

