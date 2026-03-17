« Je vais demander mon trade à Seattle direct ! »

Seattle est la plus grande ville des Etats-Unis à ne pas posséder une franchise NBA. Ou plus. Ou pas encore. Parce que les Supersonics vont faire leur retour. Enfin, normalement. Les propriétaires vont effectuer un premier vote concernant une expansion du championnat d’ici la semaine prochaine. Si 23 sur 30 sont pour, ce qui semble être le cas, alors la ligue devrait ajouter deux clubs : à Las Vegas et donc à Seattle. De quoi réjouir toute une fan base (très nombreuse) mais aussi les joueurs. Plusieurs d’entre eux sont originaire de la « Rainy City » ou entretiennent des liens étroits avec la région. Parmi eux, Gary Payton II.

Né à Seattle, il est surtout le fils de l’ancienne légende des Sonics dont il porte le nom. « Je vais demander mon trade vers Seattle immédiatement », plaisantait l’actuel joueur des Golden State Warriors. « J’aimerai pouvoir porter le maillot des Sonics avant la fin de ma carrière, même si je me sens très bien là où je suis. J’espère vraiment que ça va se faire [l’expansion] pour que je puisse jouer pour la franchise de ma ville au moins une fois. Je n’ai que des bons souvenirs de Seattle. Je me souviens des finales 96 jusqu’au moment où mon père a été tradé à Milwaukee contre Ray Allen. »

Ce serait évidemment très symbolique de voir Gary Payton II sous un maillot des Sonics. Si les proprios valident ce passage à 32 franchises, Seattle devrait retrouver son équipe en 2028. GPII fera peut-être partie des joueurs piochés lors de la draft d’expansion, si jamais il n’est pas protégé par les Warriors d’ici là.

Seattle de retour en NBA : pourquoi ce comeback excite autant