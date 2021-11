Parmi les belles surprises de ce début de saison en NBA, on retrouve un certain Gary Payton. Le fils de qui vous savez a décroché sa place en dernière minute, au détriment d'Avery Bradley, un choix qui n'avait pas été particulièrement populaire sur le moment. Le rejeton de "The Glove" a rapidement mis tout le monde d'accord. Estampillé spécialiste défensif - les chiens ne font pas des chats - l'arrière de 28 ans épate par sa polyvalence, sa production offensive (plus de 10 points de moyenne sur les 4 derniers matches) et sa capacité à claquer des dunks spectaculaires.

Même son géniteur, Gary Payton, n'était pas préparé à voir son fils aussi fort et athlétique chez les Warriors. La preuve avec cette amusante déclaration faite à Monte Poole de NBC Sports.

"Il est tellement athlétique ! L'autre jour, je me demandais si le facteur ne venait pas chez nous quand j'étais en déplacement. Peu importe d'où il tient ses qualités athlétiques, je suis simplement heureux qu'elles soient là".

Gary Payton, roi du trashtalk et meneur-emmerdeur culte

Sur une note plus sérieuse et sans doute moins piquante pour son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2012, Payton a évoqué sa joie de voir son garnement trouver une place de choix dans la ligue.

"Je suis tellement content pour lui ! Je savais qu'il était capable de faire tout ça et de jouer en NBA. Il fallait juste qu'il puisse avoir la bonne opportunité. Il l'a aujourd'hui à Golden State".

Comme un symbole, Gary Payton, le modèle original, est né et a grandi à Oakland, la ville dans laquelle les Warriors ont évolué jusqu'à leur déménagement dans le centre-ville de San Francisco.

Quand Gary Payton faisait pleurer Jason Kidd