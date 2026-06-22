Selon Marc Stein, Boston aurait désormais “une vraie chance” dans le dossier Giannis Antetokounmpo, avec une offre centrée autour de Jaylen Brown.

Le dossier Giannis Antetokounmpo continue de prendre de l’ampleur. Si Miami faisait jusque-là office de favori, une destination semble revenir avec de plus en plus d’insistance : Boston. Déjà cité parmi les équipes capables de monter une offre crédible pour la superstar des Milwaukee Bucks, les Celtics auraient désormais une vraie ouverture.

Selon Marc Stein, une source NBA lui a indiqué que Boston était sorti du week-end avec “une vraie chance” de remporter la course à Giannis Antetokounmpo. L’offre des Celtics serait centrée autour de Jaylen Brown, dont le nom circule logiquement dans un tel dossier.

L’élément le plus intéressant de cette mise à jour concerne Milwaukee. Dans un premier temps, l’idée dominante était que Brown pourrait être envoyé vers une troisième équipe, les Bucks récupérant alors un package plus adapté à une éventuelle reconstruction : jeunes joueurs, picks, flexibilité salariale. Une hypothèse assez logique, puisque l’ailier de Boston, aussi fort soit-il, n’est pas exactement sur la même timeline qu’un projet de relance.

Mais d’après Stein, Milwaukee aurait envisagé d’avancer même sans facilitateur extérieur. Autrement dit, les Bucks pourraient accepter de récupérer directement Jaylen Brown dans un échange avec Boston, sans forcément impliquer une troisième franchise pour redistribuer les pièces.

Boston devient une menace très sérieuse

À ce stade, rien ne dit encore qu’un accord est proche. Giannis Antetokounmpo reste un joueur des Bucks, et Milwaukee n’a évidemment aucune raison de brader l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais cette information change tout de même la perception du dossier.

Si les Bucks sont vraiment prêts à considérer une offre centrée sur Jaylen Brown, sans exiger obligatoirement une troisième équipe, la piste Celtics devient beaucoup plus concrète. Boston possède déjà une structure de très haut niveau, une culture de la gagne récente et assez de talent pour imaginer un duo Jayson Tatum-Giannis Antetokounmpo terrifiant à l’Est.

Pour les Celtics, la décision serait évidemment massive. Jaylen Brown n’est pas un simple salary filler. Il a été l’un des visages de la franchise, un champion NBA, un MVP des Finales et un joueur qui a pesé dans toutes les grandes campagnes récentes de Boston. Sauf que quand un joueur comme Giannis devient potentiellement accessible, même une franchise aussi stable que les Celtics doit réfléchir.

Côté Milwaukee, récupérer Brown permettrait au moins d’éviter une chute brutale. Les Bucks ne repartiraient pas avec uniquement des promesses et des tours de Draft lointains, mais avec une star confirmée, encore capable de porter une équipe et de conserver un certain niveau de compétitivité.