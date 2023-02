Giannis Antetokounmpo montre son admiration à LeBron James

Avant ce All-Star week-end, LeBron James a écrit sa légende en devenant le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Un record qui a bien évidemment impressionné tous ses pairs. Dont un certain Giannis Antetokounmpo.

Présent à Salt Lake City pour le match des étoiles, l'ailier des Milwaukee Bucks a eu l'opportunité de croiser le King dans les coulisses. L'occasion idéale pour le Greek Freak afin de le féliciter et de lui montrer son admiration pour une carrière XXL.

"Être aussi fort pendant aussi longtemps mec ! Je veux dire, j'ai été ton plus grand fan. Non vraiment, félicitations mec. Tu as montré la voie à suivre pour tout le monde. Peu importe qui sera prêt à la suivre, il sera grand", a confié Giannis Antetokounmpo à LeBron James.