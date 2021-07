Giannis Antetokounmpo, son aveu sur son contre décisif !

Lors de la victoire des Milwaukee Bucks face aux Phoenix Suns (109-103) lors du Game 4 des Finales NBA, Giannis Antetokounmpo a été déterminant. Outre sa copie XXL (26 points, 14 rebonds, 8 passes décisives), le Greek Freak a aussi signé un contre impressionnant.

A moins de 90 secondes de la fin de la partie, à 101-99 en faveur de son équipe, l'ailier des Bucks a ainsi mis Deandre Ayton en échec sur une passe lobée parfaite de Devin Booker. Une action digne de l'un des meilleurs défenseurs de la NBA.

Mais de son côté, Antetokounmpo a réalisé un aveu : il ne pensait absolument pas avoir une telle réussite.

Donc je savais qu'il allait tenter une passe lobée, et personnellement j'étais déjà trop engagé. Il fallait ainsi prendre un risque. Je n'ai pas sauté pour contrer le ballon. J'ai sauté vers le panier. J'ai le sentiment que ça m'a aidé pour me retrouver en position de faire ce contre.

Avec ce contre, le Grec a signé une action qui va rester dans les mémoires. Surtout si Milwaukee parvient à remporter ce titre. Une ligne de plus dans la légende de Giannis Antetokounmpo.

Giannis' unreal block is even better in #PhantomCam. 🤯#ThatsGame #NBAFinals #FearTheDeer

Game 5: Saturday, 9 PM ET, ABC pic.twitter.com/0DDnR2CYKD

— NBA (@NBA) July 15, 2021