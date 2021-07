Giannis Antetokounmpo, un block INCROYABLE et décisif sur Ayton !

Les Milwaukee Bucks venaient de passer devant par l'intermédiaire de Khris Middleton. Les Phoenix Suns se devaient donc de marquer sur la possession suivante. C'est évidemment Devin Booker qui a eu le ballon. Et l'arrière a créé une excellente situation en jouant le main-à-main avec Deandre Ayton. Le pivot s'est ensuite écarté pour filer vers le cercle, profitant du fait que son vis-à-vis, à savoir Giannis Antetokounmpo, était resté un temps sur l'arrière All-Star pour l'empêcher de dégainer. Ayton allait pouvoir dunker, tranquillement, en profitant de la passe lobée de son partenaire. A moins que... AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH !!!!!

Effectivement, Giannis Antetokounmpo mérite vraiment son surnom. Le "Greek Freak". Seul un athlète exceptionnel pouvait aller la chercher, celle-là. Quel retour. Quelle détente. Et quel action défensive terriblement décisive ! Un move signature pour le double-MVP, et encore plus si les Bucks venaient à remporter ces finales. On se le refait au ralenti en méga HD.

Giannis' unreal block is even better in #PhantomCam . 🤯 #ThatsGame #NBAFinals #FearTheDeer

Et sous un autre angle pour la route, allez.

"This is one of the great recovery plays you'll ever see."

Another look at Giannis' clutch block late in the @Bucks win.. series continues Saturday at 9pm/et on ABC.#ThatsGame #NBAFinals pic.twitter.com/Y4TsnEvW2E

— NBA (@NBA) July 15, 2021