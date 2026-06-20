Les Milwaukee Bucks ont visiblement des demandes trop importantes pour mettre en place un trade de Giannis Antetokounmpo.

Le feuilleton Giannis Antetokounmpo va-t-il s'éterniser ? Depuis plusieurs semaines, il se disait que le Grec avait de grandes chances de quitter les Milwaukee Bucks avant la Draft NBA 2026. Mais ce dossier peine en réalité à se décanter.

Et cette situation semble causée par la franchise du Wisconsin. Pourtant loin de se trouver en position de force dans les négociations, Milwaukee affiche des demandes jugées "irréalistes" pour envisager un trade de l'intérieur, selon les informations du journaliste Jake Fischer.

Dans les discussions avec les prétendants du Greek Freak, les Bucks se montrent plus gourmands qu'en février dernier. Les autres équipes considèrent ce tarif trop important. Et elles ne voient pas l'intérêt d'un tel deal pour Antetokounmpo : elles seraient contraintes de trop s'affaiblir pour le récupérer.

Pour ne rien arranger, le marché se révèle plutôt limité pour une superstar comme lui. Même si le Miami Heat et les Boston Celtics sont bel et bien actifs, plusieurs cadors ont décidé de se mettre en retrait. Même les Celtics ont des doutes à l'idée de sacrifier Jaylen Brown pour le natif d'Athènes.

Pour certains observateurs, les Bucks, avec cette stratégie, cherchent surtout à faire grimper les enchères par rapport à l'offre du Heat. Il s'agirait d'un package basé autour de Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr et le #13 pick. Suffisant pour un trade de Giannis Antetokounmpo ?

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