Giannis Antetokounmpo : les Celtics avancent, le Heat favori ?

Plusieurs insiders estiment que Boston est devenu la principale alternative au Heat dans la course à Giannis Antetokounmpo.

Le feuilleton Giannis Antetokounmpo continue d'agiter la NBA à l'approche de la Draft.

Alors que le Miami Heat est régulièrement présenté comme le favori pour récupérer le double MVP, les Boston Celtics apparaissent de plus en plus comme un candidat très sérieux.

Selon Marc Stein, plusieurs dirigeants et observateurs bien informés de la ligue considèrent désormais Boston comme l'autre destination privilégiée de Giannis en cas de départ des Milwaukee Bucks.

Boston pousse en coulisses

Toujours selon Stein, les Celtics seraient activement impliqués dans les discussions autour d'un éventuel transfert.

L'insider a également confirmé les récentes informations de Bill Simmons, selon lesquelles Boston aurait déjà transmis une offre à Milwaukee au cours des derniers jours.

« D'après tout ce que j'ai entendu ces deux ou trois dernières semaines, son information était totalement juste », a expliqué Stein au sujet des révélations de Simmons concernant l'intérêt mutuel entre Giannis et Boston.

La grande question reste désormais de savoir quelle forme pourrait prendre un échange et quelles équipes pourraient être impliquées pour aider à le faciliter.

Le Heat garde l’avantage

Malgré cette progression des Celtics dans le dossier, Miami resterait aujourd'hui la franchise la mieux placée.

Stein explique que « l'élan continue de pencher du côté du Heat » dans les discussions autour d'un transfert.

Un package potentiel commence même à se dessiner. Plusieurs sources de la ligue évoquent un échange qui inclurait notamment Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., le choix n°13 de la prochaine Draft ainsi que d'autres compensations encore à définir.

Une décision qui semble se rapprocher

Après treize saisons passées à Milwaukee, l'avenir de Giannis n'a jamais semblé aussi incertain.

Mais pour la première fois depuis le début des rumeurs, plusieurs insiders estiment qu'une clarification pourrait intervenir rapidement.

Selon Stein, le sentiment dominant autour de la ligue est qu'un transfert mettant fin à l'aventure de Giannis chez les Bucks se rapproche désormais.

Reste à savoir si le Grec rejoindra le Heat, actuellement en pole position, ou si les Celtics parviendront à créer la surprise dans les prochains jours.

Un seul joueur serait intouchable dans le plan des Celtics pour Giannis