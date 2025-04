Après la terrible blessure de Damian Lillard, la logique voudrait que l'aventure prenne fin pour Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks. Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou détaillent les options différents options qui se présentent et les pistes qui leur semblent les plus sérieuses pour la suite de la carrière du Greek Freak.

Le podcast sur YouTube



🎙️ Draft WNBA 2025 : Bueckers, Malonga et les autres, le grand débrief – Ep #193