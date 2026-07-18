Dans les négociations avec les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics ont refusé de surenchérir pour Giannis Antetokounmpo.

Il ne s'agit pas d'un secret, les Boston Celtics ont tenté de récupérer Giannis Antetokounmpo cet été. Prête à sacrifier Jaylen Brown, la franchise du Massachusetts n'a cependant pas réussi à s'entendre avec les Milwaukee Bucks.

Et finalement, l'intérieur a pris la direction du Miami Heat contre Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, trois choix du premier tour de Draft, un swap de Draft ainsi qu'un second tour. Sur le papier, l'offre des Celtics comportait le meilleur joueur du lot : Brown.

Pourquoi les négociations ont donc échoué ? Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, Boston a refusé le jeu de la surenchère et ne voulait surtout pas céder des atouts supplémentaires.

Ainsi, la proposition finale des Celtics concernait Brown et deux choix au premier tour. Au cours des discussions, ils ont catégoriquement refusé d'intégrer Hugo Gonzalez ou Baylor Scheierman à ce deal, et ne souhaitaient pas ajouter des picks.

Face à ce blocage, les Bucks ont préféré l'approche du Heat, où Giannis Antetokounmpo a terminé. De son côté, Boston a ensuite réagi en envoyant Jaylen Brown aux Philadelphia Sixers. Reste désormais à savoir si les Celtics ont réellement fait le bon choix...

Où va le Heat avec Giannis Antetokounmpo ?