Absent du media day des Bucks à cause du COVID, Giannis Antetokounmpo a démenti avoir affirmé son engagement total à Milwaukee en juin et a confirmé rester ouvert à l’idée de réfléchir à son futur.

Depuis la Grèce, où il est retenu en quarantaine après un test positif au COVID, Giannis Antetokounmpo a participé au media day des Milwaukee Bucks par visioconférence. Et le double MVP a profité de cette apparition à distance pour clarifier sa position sur son avenir. L’occasion de montrer que s’il est attaché à son équipe, celle-ci et son proprio ne doivent pas le considérer comme acquis.

Il y a notamment eu une réponse aussi étonnante que franche qui a pu refroidir quelque peu les fans. Quelques heures plus tôt ce lundi, le propriétaire Wes Edens avait assuré qu’il s’était engagé à rester à Milwaukee lors d’une rencontre en juin.

« Il a été très clair sur son engagement envers Milwaukee », avait affirmé Edens lundi. « Il aime être ici, il aime que sa famille soit ici. Il pense que l’équipe a évidemment connu quelques coups du sort ces dernières années en playoffs, mais qu’il y a aussi beaucoup d’aspects positifs. »

« Je ne me rappelle pas de cette réunion », a lâché Giannis Antetokounmpo en Zoom, contredisant ainsi la version de son propriétaire.

Giannis veut gagner aux Bucks... ou ailleurs ?

De manière générale, les propos viennent corroborer les informations de Shams Charania, qui avait rapporté en juin que le Grec restait ouvert à l’idée d’évaluer si Milwaukee représentait toujours le meilleur projet pour lui.

Giannis Antetokounmpo a insisté sur ce point : « Le même discours que j’ai toujours eu : je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner un titre. C’est un manque de respect envers le jeu que de ne pas vouloir évoluer au plus haut niveau, que de vouloir que ta saison s’arrête en avril. »

Et d’ajouter : « Ce n’est pas la première fois que je pense ainsi. J’avais les mêmes réflexions l’an dernier, il y a deux ans, cinq ans. Je veux être parmi les meilleurs, je veux affronter les meilleurs et je veux gagner un autre championnat. »

Entre confiance dans l’effectif et exigence de résultats

Antetokounmpo a toutefois tenu à exprimer sa confiance dans ses partenaires et dans le nouveau visage de l’équipe, renforcée cet été par Myles Turner et plusieurs jeunes joueurs.

« Je fais avec ce que j’ai devant moi. Et je pense que c’est une excellente équipe. Beaucoup de gens pourraient ne pas nous prendre au sérieux alors que je pense que nous sommes une équipe très, très dangereuse. Je crois en mes coéquipiers, en les gens qui m’entourent, en les moves qui ont été faits. On est jeunes et j’espère qu’on comprendra ce qui est en jeu. »

Mais il n’a pas éludé la réalité : Milwaukee reste sur trois éliminations consécutives dès le premier tour. « Les trois dernières années, nous avons été éliminés au premier tour. Il n’y a pas grand-chose à ajouter. On doit mettre la tête dans le guidon toute la saison, gagner des matchs et éviter d’être éliminé au premier tour. C’est à peu près tout. Et à partir de là, on verra », a-t-il insisté.

En clair, Giannis aime Milwaukee, mais son attachement au projet passera avant tout par la capacité des Bucks à redevenir une équipe qui gagne.

