Giannis Antetokounmpo, le début des rumeurs…

Il fallait s'y attendre... Sur ce début de saison, les Milwaukee Bucks sont absolument catastrophiques. Dans les résultats, avec un bilan de 4 défaites pour 1 victoire. Mais aussi dans le jeu. Seul Giannis Antetokounmpo surnage avec des performances monstrueuses.

Et face à cette situation, les rumeurs commencent logiquement à se multiplier. D'après CBS Sports, il y a de nombreuses discussions en NBA concernant un éventuel échange du Grec. Ainsi, plusieurs équipes seraient déjà prêtes à passer à l'offensive si Antetokounmpo demandait son départ de Milwaukee.

Pour un dirigeant anonyme, cette requête pourrait même se produire avant la deadline, le 6 février prochain, avec un trade jugé "possible". Et le leader des Bucks aurait déjà deux destinations en tête : le Miami Heat et les Brooklyn Nets.

Bon, il semble bien trop tôt pour évoquer une telle hypothèse. Sous contrat jusqu'en 2027, le joueur de 29 ans aura certainement d'autres demandes auprès de ses dirigeants (virer Doc Rivers ?) avant de réclamer un trade.

Ensuite, même dans ce scénario, Milwaukee n'aura aucun intérêt à agir dans l'urgence. Un échange en cours de saison ne paraît pas d'actualité et les Bucks, même en acceptant une implosion de l'effectif, auraient certainement de meilleures offres lors de l'été 2025.

En résumé, il faut garder du recul par rapport aux bruits de couloir autour de Giannis Antetokounmpo. Par contre, pour l'avenir, la situation reste à surveiller avec attention...

Giannis Antetokounmpo : « Si on ne gagne pas, je vais peut-être être échangé »